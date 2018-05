Začenja se bitka, ki je ni pričakoval nihče. Nekdo bo prvič dvignil sveti gral.

"Finale Stanleyjevega pokala, ki ga nihče ni pričakoval, kajne," pred prvim obračunom med Vegasom in Washingtonom pravi branilec novinca v ligi Nate Schmidt.

Res ga je le malokdo. Vegas Golden Knights je šele tretja ekipa v zgodovini, ki se ji je v premierni sezoni v najkakovostnejši hokejski ligi uspelo prebiti v finale. Pred njimi je to uspelo Toronto Arenas (1918) in St. Louis Blues (1968) – Toronto je šel vse do konca in postal prvak. Zanimivo, novincem je uspevalo na vsakih 50 let. Bo Vegas po sto letih drugi novinec z glavno nagrado?

Nihče ni verjel ...

"Nihče ni verjel v nas, nihče ni verjel v Vegas, a tu smo, borimo se za sveti pokal. Mislim, da prav vsi uživamo v tem trenutku. Mi, novinarji, navijači, vsi," je pred svojim prvim velikim finalom v 13. NHL sezoni pravi ruski zvezdnik in kapetan Washingtona Aleksander Ovečkin, ki ne deluje prav nič nestrpno. Na medijskem dnevu je šale stresal iz rokava, med drugim je dejal, da ga je poklical ruski predsednik Vladimir Putin in mu zaželel srečo, a nato dodal, da se šali.

"Že 20 let je tega, odkar je Washington zadnjič igral v finalu. Naše mesto je navdušeno, komaj čaka, da se začne, vsi so zelo čustveni, naš trening si je ogledalo 6.000 gledalcev. Ne znam povedati, kako močno smo si želeli biti tukaj. Celo leto smo garali. Končno nam je uspelo. Upam, da se ne bomo ustavili tu," še dodaja Ovečkin. Washington je v zadnjem finalu, leta 1998 zaigral proti Detroit Red Wings in izgubil z 0:4 v zmagah.

Marc-Andre Fleury bo eden ključnih mož Vegasa, ki serijo začenja doma. Foto: Reuters

Serija se bo z dvema tekmama začela v Vegasu, kjer veliko stavijo na vratarja Marc-Andrea Fleuryja. Izkušeni 33-letnik lovi svoj tretji zaporedni Stanleyjev pokal, sicer pa četrti. Vse je osvojil s Pittsburgh Penguins. Fleury je prav vsakič, ko je zaigral v finalu, osvojil Stanleyjev pokal.