Bodo branilci naslova s Floride odšli z dvema zmagama v žepu?

V ligi NHL se nadaljujejo boji v konferenčnih polfinalih, prvaki zadnjih dveh let, hokejisti moštva Tampa Bay Lightning, igrajo drugo tekmo na Floridi in utegnejo domov oditi z dvema zmagama prednosti. Colorado Avalanche gostijo St. Louis Blues in lovijo drugo zmago.