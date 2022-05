Krvniki Kopitarjevih začenjajo na terenu Calgaryja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Connor McDavid in druščina Edmontona serijo konferenčnega polfinala odpirata na terenu Calgaryja.

Konferenčni polfinale lige NHL začenjajo tudi preostala štiri moštva. V zahodni konferenci ima prednost domačega terena Calgary Flames, ki se bo za preboj med najboljše štiri bojeval z Edmonton Oilers. Ti so v konferenčnem četrtfinalu po sedmih tekmah izločili LA Kings. V vzhodni konferenci se bosta udarila Carolina Hurricanes in New York Rangers.