Začenja se bitka za Florido

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začenja se drugi krog končnice lige NHL. Na vzhodu bosta bitko za konferenčni finale začela tekmeca s Floride, zmagovalci rednega dela, člani Florida Panthers in branilci naslova Tampa Bay Lightning. Na zahodu se bo najboljša ekipa zahodne konference rednega dela Colorado Avalanche zoperstavila St. Louis Blues.

Bitka za Florido oziroma Sunshine State se začenja na terenu zmagovalcev rednega dela Florida Panthers, ti so v prvem krogu končnice s 4:2 v zmagah izločili Washington. Na drugi strani se je branilec naslova Tampa Bay Lightning po zaostanku z 2:3 vrnil in z dvema zaporednima zmagama izločil Toronto. Tampa tako ostaja v igri, da kot prvi klub po NY Islanders in letih 1980-83 trikrat zapored postane prvakinja lige NHL. Kolektiva sta se v končnici srečala že v prvem krogu lanske sezone, Tampa je napredovala s 4:2 v zmagah.

Najboljša ekipa rednega dela zahodne konference Colorado Avalanche je v prvem krogu končnice pometla z Nashville Predators, tako da je imela pred začetkom konferenčnega polfinala nekaj dni več za priprav kot St. Louis Blues. Ta je s 4:2 v zmagah izločil Minnesota Wild. Kluba sta se v končnici srečala že lansko sezono, v prvem krogu je Colorado s 4:0 odpravil St. Louis Blues.