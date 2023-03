Kopitar s Kralji po nadaljevanje vročega niza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na nedeljo bodo v ligi NHL znova na delu hokejisti Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem, ki jih čaka obračun z Vancouver Canucks. Kralji so v izjemni formi, slavili so sedemkrat na zadnjih osmih tekmah, na vseh pa so dosegli vsaj točko. Izjemno razpoložen pa je tudi Kopitar, ki je na zadnjih štirih tekmah dosegel pet točk. Hrušičan je drugi najbolj učinkoviti kralj v sezoni, s 63 točkami, ob 26 golih je dosegel tudi 37 asistenc. Bolj učinkovit je le Kevin Fiala z 68 točkami.