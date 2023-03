Kralji ujeli jubilejno zmago, Kopitar znova v polno #video

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma s 4:1 premagali Columbus Blue Jackets. Kapetan kraljev Anže Kopitar je v 17 minutah in 45 minutah na ledu zadel gol. Povišal je vodstvo na 2:0 v osmi minuti druge tretjine, v kateri so domači za 40. zmago v sezoni dosegli vse štiri gole.

LA Kings z odličnimi igrami ohranjajo visoko mesto na lestvici zahodne konference kot tudi v pacifiški diviziji, v kateri zaostajajo le za Vegas Golden Knights, trenutno najboljšim moštvom Zahoda. Kralji so v noči na petek gostili in po zaslugi izjemne predstave v drugi četrtini, v kateri se je vpisal med strelce tudi kapetan Anže Kopitar, premagali najslabšo ekipo lige Columbus Blue Jackets (4:1).

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu, zadetek Anžeta Kopitarja pri 4:00:

Kanadčan Drew Doughty je gostitelje povedel v vodstvo v peti minuti drugega dela. Na 3:0 je sredi trinajste minute povišal Šved Viktor Arvidsson, rojak slednjega Carl Grundstrom pa na 4:0 po samostojni akciji le dobro minuto pozneje. Rus Kirill Marčenko je edini premagal domačega čuvaja mreže Pheonixa Copleya (30 obramb) v zadnji tretjini.

Kralji so slavili še sedmič na zadnjih osmih tekmah, na vseh pa so dosegli vsaj točko. S tem sedaj le točko zaostajajo za vodilno ekipo pacifiške skupine ekipo Vegas Golden Knights, ki je z 2:7 izgubila proti Calgary Flames.

Anže Kopitar in druščina so na dobri poti, da si zagotovijo neposredno uvrstitev v končnico, a je do konca rednega dela tekmovanja še 13 tekem, razlike na lestvici pa so majhne. Osmi Winnipeg denimo ima le 11 točk zaostanka za vodilnim Vegasom. Do konca rednega dela sezone bo tako štela vsaka točka.

Liga NHL, 16. marec:

Lestvica:

