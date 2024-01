Kopitarjevi gostijo Nashville

V noči na petek se v ligi NHL igra devet tekem. Na ledu je tudi Anže Kopitar, ki z Los Angeles Kings v Crypto.com Areni gosti Nashville Predators. Kralji so v precej skromni formi, saj so na zadnjih desetih tekmah zmagali samo enkrat, na tekmo pa dosegajo le 2,3 gola.

Ob Los Angeles Kingsih so na zadnjih desetih tekmah samo enkrat zmagali samo še San Jose Sharks. Je sicer res, da so Anže Kopitar in soigralci štiri tekme izgubili šele po podaljšku ali kazenskih strelih. Z 21 zmagami in 20 porazi se jim za zdaj za končnico sicer še ni bati. Tokratni nasprotnik je le nekaj boljši: Nashville Predators imajo 24 zmag in 10 porazov. To sezono se še niso pomerili.

Liga NHL, 18. januar

