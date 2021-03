Izjemni Kopitar zatresel mrežo z drugega dela igrišča #video

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar je pomagal Los Angeles Kings do zmage nad St. Louis Blues (4:1) z zadetkom in podajo. Na lestvici najboljših strelcev in podajalcev v ligi NHL zaostaja le za šestimi igralci. New York Rangers so se kar s z 9:0 znesli nad Philadelphio, kar šest točk pa je prispeval Šved Mika Zibanejad.

Kraljem gre v tej sezoni, v kateri so se proti St. Louis Blues pomerili že sedemkrat, odlično. V noči na četrtek so pozdravili že peto zmago nad tekmecem. Bilo je s 4:1, Anže Kopitar pa je imel prst vmes pri prvem in zadnjem zadetku. Pri prvem je prispeval asistenco, bila je že njegova 26. v tej sezoni, natanko 100 sekund pred koncem pa je z drugega dela igrišča zadel prazno mrežo tekmeca, navdušil z natančnostjo strela in postavil končni rezultat.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu, zadetek Kopitarja pri 4:47:

To je bil njegov osmi zadetek v tej sezoni, podajo pa mu je prispeval vratar Calvin Petersen. Hrušičan je prebil na ledu 19 minut in pol, v tem obdobju pa trikrat streljal na vrata. Zadetek in podajo za Los Angeles je proti St. Louisu vknjižil tudi Trevor Moore.

Hokejisti Los Angelesa bi morali sicer palice z St. Louisom prekrižati že v noči na torek, a so zaradi snežnega meteža obtičali v Denverju v Koloradu. Kralji v skupini West s 30 točkami zasedajo peto mesto. Vodilni Las Vegas vodi v skupini z 41 točkami. Vegas je tudi naslednji tekmec Los Angelesa. Dvoboj bo odigran v noči na nedeljo.

Izjemna predstava Mike Zibanejada:

Najvišjo zmago večera so dosegli New York Rangers. Tekmece iz Philadelphie so ponižali z 9:0, po tri zadetke in asistence pa je prispeval Šved Mika Zibanejad, 27-letni sin Iranca in Finke, ki se od leta 2016 dokazuje pri enem izmed dveh newyorških klubov, ki nastopata v ligi NHL. Rangers so v drugi tretjini dali kar sedem zadetkov!

Liga NHL, 17. marec: Los Angeles Kings : St. Louis Blues 4:1

Kopitar (1 zadetek in 1 podaja) Ottawa Senators : Vancouver Canucks 2:3**

New York Rangers : Philadelphia Flyers 9:0

Winnipeg Jets : Montreal Canadiens 4:3*

Calgary Flames : Edmonton Oilers 3:7

Vegas Golden Knights : San Jose Sharks 5:4 * po podaljšku

** po kazenskih strelih

Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke) Skupina Honda West:

1. Vegas 20 6 1 90:61 41

2. Minnesota 18 8 1 86:64 37

3. Colorado 17 8 2 86:64 36

4. St Louis 14 10 5 89:96 33

5. Los Angeles 12 10 6 83:79 30

6. Arizona 12 13 4 70:88 28

7. San Jose 11 13 3 80:96 25

8. Anaheim 8 16 6 67:103 22 Skupina MassMutual East:

1. Washington 19 6 4 103:88 42

2. NY Islanders 19 7 4 87:67 42

3. Pittsburgh 18 10 1 94:82 37

4. Boston 15 8 4 73:65 34

5. Philadelphia 14 10 3 88:96 31

6. NY Rangers 12 12 4 85:76 28

7. New Jersey 9 13 4 65:84 22

8. Buffalo 6 18 4 60:97 16 Skupina Scotia North:

1. Toronto 19 9 2 102:79 40

2. Winnipeg 18 9 2 97:85 38

3. Edmonton 19 13 0 110:94 38

4. Montreal 13 8 8 93:80 34

5. Vancouver 15 16 2 92:104 32

6. Calgary 14 13 3 83:92 31

7. Ottawa 10 20 3 87:130 23 Skupina Discover Central:

1. Tampa Bay 20 6 2 102:67 42

2. Florida 19 5 4 99:81 42

3. Carolina 20 7 1 97:72 41

4. Chicago 14 11 5 92:98 33

5. Columbus 11 12 7 80:99 29

6. Dallas 9 9 7 72:68 25

7. Nashville 12 16 1 71:97 25

8. Detroit 9 17 4 68:99 22

