Florida na vrh NHL, Ovečkin ujel kanadsko legendo

Hokejisti Floride Panthers so se v severnoameriški ligi NHL na vrhu pridružili New York Islanders, potem ko so premagali Chicago Blackhawks s 6:3. Tako Panthers kot Islanders imajo po 42 točk. Tekma Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja in St. Louis Blues je bila preložena.

Chicagu je do 14. minute druge tretjine kazalo odlično, saj je vodil s 3:1. Toda Aaron Ekblad, Gustav Forsling, Aleksander Barkov, ta je dosegel sploh prvi zadetek Floride ob igralcu manj v sezoni, dodal pa je še dve podaji, Carter Verghaeghe in Alex Wennberg so v zadnjih dobrih 25 minutah domačo ekipo pripeljali do zmage. "Barky je kot običajno zablestel v pravem trenutku. Mislim, da je najboljši igralec v ligi in na svetu," je svojega soigralca Barkova pohvalil vratar Sergej Bobrovski.

Ovečkin na šestem mestu večne lestvice

Dve točki manj kot Florida imajo po novem Washington Capitals, ki so v gosteh s 6:0 premagali Buffalo Sabres. Eden od strelcev je bil tudi Aleksander Ovečkin, ki je dosegel svoj 717. zadetek v ligi, s čimer se je na šestem mestu večne lestvice izenačil s Philom Espositom. Ob tem je pri skupno 1299 točkah, z novo bo 35. igralec z vsaj 1300 točkami v zgodovini lige. "Seveda je lepo biti v tej družbi. Delam pač tisto, kar moram," je dejal Ovečkin.

Toliko točk kot Washington (40) ima tudi Tampa Bay Lightning, ki je tokrat izgubila doma proti Nashville Predators z 1:4. Calle Jarnkrok je za goste zbral gol in tri podaje. Točko manj imajo Vegas Golden Knights, ki so premagali San Jose Sharks z 2:1.

Philadelphia in Vancouver do zmage po podaljšku

Dve tekmi sta se končali po podaljšku, obakrat pa so zmagali gosti. Philadelphia Flyers je ugnala New York Rangers s 5:4, potem ko je odločilni gol v četrti minuti dodatka dosegel Jakub Voraček (imel je še dve podaji), Vancouver Canucks pa so bili s 3:2 boljši od Ottawe Senators. J.T. Miller je bil mož odločitve v drugi minuti podaljška.

Pittsburgh Penguins so s 4:1 premagali Boston Bruins, pri čemer je Sidney Crosby za domače dosegel gol in dve podaji, Winnipeg Jets so izgubili proti Montreal Canadiens z 2:4, pri katerih je Tyler Toffoli vpisal dva gola in podajo, Calgary Flames pa so premagali Edmonton Oilers s 4:3. Vodilna strelca lige Connor McDavid in Leon Draisaitl sta sicer zrežirala izenačenje na 3:3 v 46. minuti, a le nekaj trenutkov zatem je Noah Hanifin prinesel zmago domačim.

Kralji brez tekme

Brez tekme pa je ostal Kopitar, vzrok za odpoved tekme so bile slabe vremenske razmere v Denverju, zaradi katerih moštvo iz Los Angelesa po tekmi s Coloradom ni moglo odpotovati domov. Kopitarja in soigralce nov obračun s St. Louisom sicer čaka že v noči na petek.

Takole je te dni v Denverju v Koloradu, zaradi snežnega meteža Anže Kopitar in druščina tudi ni mogla odleteti domov v Los Angeles:

Watch out for Anze Snowpitar ❄️ pic.twitter.com/dx03QDQf1x — LA Kings (@LAKings) March 14, 2021

Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke) Skupina Honda West: 1. Vegas 19 6 1 85:57 39

2. Minnesota 17 8 1 83:64 35

3. Colorado 16 8 2 78:60 34

4. St Louis 14 9 5 88:92 33

5. Los Angeles 11 10 6 79:78 28

6. Arizona 12 12 4 70:85 28

7. San Jose 11 12 3 76:91 25

8. Anaheim 8 15 6 63:95 22 Skupina MassMutual East: 1. NY Islanders 19 6 4 86:64 42

2. Washington 18 6 4 100:87 40

3. Pittsburgh 18 9 1 93:80 37

4. Boston 14 8 4 71:64 32

5. Philadelphia 14 9 3 88:87 31

6. NY Rangers 11 12 4 76:76 26

7. New Jersey 8 13 4 62:82 20

8. Buffalo 6 17 4 58:94 16 Skupina Scotia North: 1. Toronto 19 9 2 102:79 40

2. Winnipeg 17 9 2 93:82 36

3. Edmonton 18 13 0 103:91 36

4. Montreal 13 8 7 90:76 33

5. Calgary 14 12 3 80:85 31

6. Vancouver 14 16 2 89:102 30

7. Ottawa 10 20 2 85:127 22 Skupina Discover Central: 1. Florida 19 5 4 99:81 42

2. Carolina 20 6 1 95:68 41

3. Tampa Bay 19 6 2 98:64 40

4. Chicago 14 11 5 92:98 33

5. Columbus 11 12 7 80:99 29

6. Nashville 12 16 1 71:97 25

7. Dallas 9 9 6 69:64 24

8. Detroit 8 17 4 64:97 20

