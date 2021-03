Se bodo Kralji Coloradu oddolžili za poraz?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Colorada in LA Kings se bodo pomerili še drugič v dveh dneh.

Foto: Guliverimage

Še drugič v dveh dneh si bodo nasproti stali hokejisti Colorado Avalanche in Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. V petek so z 2:0 slavili prvi, kako bo tokrat? Člani Carolina Hurricanes bodo v Detroitu iskali osmo zaporedno zmago in prvo mesto centralne divizije.