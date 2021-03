Kopitarjevi to noč brez tekme, zato pa bo pestro v njihovi skupini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL je noč na nedeljo za Anžeta Kopitarja in njegove LA Kings dela prosta, zato pa se bodo spopadala štiri moštva, ki igrajo v zahodni skupini. Vodilni Vegas Golden Knights se bodo še enkrat pomerili s St. Louis Blues, ki so jih premagali že v noči na soboto in pahnili na tretje mesto na lestvici, Anaheim Ducks pa bodo poskušali vrniti San Joseju za poraz z 0:6.