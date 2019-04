Ura resnice za Pittsburgh in Tampo, grozi jima metla

V hokejski ligi NHL si moštvi Pittsburgh Penguins in Tampa Bay Lightning rešujeta življenje. Morebiten poraz bi zanju pomenil konec sezone, saj njuna tekmeca v konferenčnem četrtfinalu, New York Islandres in Columbus Blue Jackets v serijah vodita že s 3:0 v zmagah.

Tampa Bay Lightning, najboljša ekipa rednega dela sezone, v katerem je osvojila kar 128 točk, je na pragu izpada že v prvem krogu "play-offa" in zato veliko negativno presenečenje. Columbus Blue Jackets, ki so kot zadnji na vzhodu ujeli končnico, so dobili vse tri tekme v seriji, prvo tesno, s 4:3, preostali dve pa zanesljivo, s 5:1 in 3:1.

V velikih težavah so tudi Pittsburgh Penguins, ki proti newyorškim Islanderjem še niso vknjižili zmage, na prvi tekmi so bili blizu, izgubili so s 3:4 v podaljšku, nato so Newyorčani zagospodarili in naslednji dve tekmi dobili s 3:1 in 4:1.

V noči na sredo bosta igrala še moštvi Vegas Golden Knight in Toronto Maple Leafs, ki v svojih serijah, proti San Jose Sharks in Boston Bruins, vodita z 2:1 v zmagah.

Liga NHL, konferenčni četrtfinale, 16. april:

Konferenčni četrtfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca: Vegas Golden Knights : San Jose Sharks 2:1 St. Louis Blues : Winnipeg Jets 2:1 Nashville Predators : Dallas Stars 2:1 Calgary Flames : Colorado Avalanche 1:2 Vzhodna konferenca: Pittsburgh Penguins : New York Islanders 0:3 Columbus Blue Jackets : Tampa Bay Lightning 3:0 Boston Bruins : Toronto Maple Leafs 1:2 Washington Capitals : Carolina Hurricanes 2:1

Preberite še: