Carolina se je poigrala s prvaki lige NHL #video

Branilci Stanleyjevega pokala iz Washingtona so na uvodnih dveh tekmah prvega kroga končnice v severnoameriški hokejski ligi NHL premagali Carolino, na današnji tretji tekmi v Raleighu pa so visoko izgubili z 0:5. V noči na torek so bile odigrane še tri tekme. Colorado je brez večjih težav odpravil Calgary, Toronto je po hudem boju ugnal Boston, Nashville pa je spravil v žalost Dallas.

V PNC Areni v Raleighu so imeli gostitelji vse niti igre v svojih rokah, tekmecem iz ameriške prestolnice so proti svojim vratom dovolili le 18 strelov, svojo mrežo pa so pustili nedotaknjeno.

Vrhunci dvoboja v Raleighu:

Osrednja osebnost dvoboja je bil Warren Foegele, ki je dosegel dva gola in asistenco, Brock McGinn je zbral gol in podajo, dve asistenci sta prispevala tudi Jaccob Slavin in Jordan Staal.

Na drugi tekmi vzhodne konference je Toronto po hudem boju premagal Boston Bruins s 3:2 in v zmagah povedel z 2:1.

Kako je Mikael Granlund spravil v slabo voljo "Dončićev" Dallas:

V zahodni konferenci sta bili na sporedu dve tekmi: Nashville je slavil v Dallasu s 3:2. Zmagoviti gol je dosegel Finec Mikael Granlund v 52. minuti, Nashville pa je v zmagah povedel z 2:1. Colorado je brez večjih težav opravil s Calgaryjem in slavil s 6:2, v zmagah pa vodi z 2:1.