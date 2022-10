Bo šlo v tretje rado? Kopitarjevi prvo zmago sezone lovijo v Minnesoti.

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so v novo srzono lige NHL vstopili z dvema domačima porazoma. Najprej so s 3:4 izgubili prpti Vegas Golden Knights, nato z 1:4 še proti Seattle Kraken. V noči na nedeljo po slovenskem času prvič gostujejo, prvo zmago v sezoni bodo iskali pri Minnesota Wild.

Tudi Minnesota je v sezono vstopila s porazom, na gostovanju pri New York Rangers je doživela polom s 3:7. V prejšnji sezoni sta se LA in Minnesota spopadla trikrat, dvakrat so bili boljši hokejisti Wild (3:2 in 6:3), Kopitarjevi pa so zmagali enkrat (2:1).

Liga NHL, 15. oktober 19:00, Buffalo Sabres - Florida Panthers

22:00, Philadelphia Flyers - Vancouver Canucks

1:00, Boston Bruins - Arizona Coyotes

1:00, New Jersey Devils - Detroit Red Wings

1:00, Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning

1:00, Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators

1:00, Washington Capitals - Montreal Canadiens

1:30, New York Islanders - Anaheim Ducks

2:00, Dallas Stars - Nashville Predators

2:00, Minnesota Wild - Los Angeles Kings

2:00, St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets

4:00, Edmonton Oilers - Calgary Flames

4:00, San Jose Sharks - Chicago Blackhawks

4:00, Seattle Kraken - Vegas Golden Knights

