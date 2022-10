Dve tekmi, 10 golov, bodo niz nadaljevali v Detroitu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najbolj učinkovita ekipa uvodnega tedna lige NHL je New York Rangers. Na vsakega dveh tekmah so dali kar 10 golov. Za tretjo zmago igrajo z Detroit Red Wings. Za slednje bo to sploh prva tekma nove sezone.