Kopitar in Kralji še naprej brez uspeha

Jaden Schwartz je goste povedel v vodstvo v šesti minuti, Alex Lafallo je po samostojni akciji izenačil dobri dve minuti pozneje. Brandon Tanev v sedmi minuti druge tretjine in Alex Wennberg v štirinajsti sta bila uspešna v nadaljevanju. Adam Larsson je ob koncu predzadnje minute tretjega dela tekme postavil končni izid.

Pred dvema dnevoma so Kings na uvodni tekmi nove sezone prav tako v domači dvorani s 3:4 klonili proti Vegas Golden Knights. Tretjo tekmo bodo igrali v noči na nedeljo po slovenskem času v Minnesoti.

Liga NHL, 13. oktober:

Buffalo Sabres : Ottawa Senators 4:1

Philadelphia Flyers : New Jersey Devils 5:2

Pittsburgh Penguins : Arizona Coyotes 6:2

New York Islanders : Florida Panthers 1:3

Toronto Maple Leafs : Washington Capitals 3:2

Minnesota Wild : New York Rangers 3:7

Nashville Predators : Dallas Stars 1:4

Calgary Flames : Colorado Avalanche 5:3

Vegas Golden Knights : Chicago Blackhawks 1:0

Los Angeles Kings : Seattle Kraken 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Anže Kopitar (LA Kings) je trikrat streljal na vrata Seattla