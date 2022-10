Kopitarjevi novo sezono odpirajo s tekmo proti Vegasu

LA Kings in Vegas Golden Knights sta se dvakrat pomerila v predsezonskih tekmah, na prvi so po podaljšku z 2:1 slavili Kopitarjevi kralji, na drugi so jim zlati vitezi vrnili s 6:4. LA je sicer odigral sedem pripravljalnih tekem, štiri izgubil, tri pa dobil. Nazadnje je s 6:3 odpravil mestne tekmece, Anaheim Ducks.

Sezono lige NHL sta sicer že pred dnevi v Pragi na Češkem odprli moštvi Nashville Predators in San Jose Sharks, odigrali sta dve tekmi, obe so dobili predatorji. V noči na sredo pa bosta sezono odprli še ekipi New York Rangers in Tampa Bay Lightning. Slednji so aktualni podprvali lige NHL, v finalu boja za Stanleyjev pokal - tega so sicer osvojili v letih 2020 in 2021, so morali letos priznati premoč moštvu Colorado Avalanche.

Liga NHL, 11. oktober: 1:30, New York Rangers - Tampa Bay Lightning

4:00, Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights

