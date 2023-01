Kopitar zadel za 2:2, a se je razpletlo v prid Devilsov

Zahodna konferenca lige NHL je neverjetno izenačena. Potem ko so vodilni Vegas Golden Knights izgubili s 3:4 proti Edmonton Oilers, Los Angeles Kings pa z 2:5 proti New Jersey Devils, prvih pet ekip ločita le dve točki. Kings so zdrsnili na peto mesto. Anže Kopitar je v drugi tretjini zadel za izenačenje na 2:2.

Anže Kopitar je dosegel svoj 11. gol sezone. Ima 34 točk (še 23 podaj). Foto: Reuters Los Angeles Kingsom gre v tej sezoni zelo dobro, po 45 tekmah so bili pri 25 zmagah in 20 porazih, na četrtem mestu zahodne konference. Dobili so prejšnje tri obračune. Do četrte zaporedne zmage oziroma 26. v sezoni pa jim v noči na nedeljo ni uspelo priti. Anže Kopitar je v sedmi minuti druge tretjine sicer zadel za izenačenje na 2:2. A so samo minuto pozneje z golom Nikite Ohotjuka New Jersey Devils znova povedli. Ko je v 11. minuti druge tretjine zadel še Ryan Graves, pa je Los Angeles zaostajal z 2:4. Za končni izid 5:2 v prid New Jerseyja je minuto pred koncem v prazno mrežo Kingsov plošček poslal Jesper Bratt.

Naslednja tekma Kingse čaka šele v petek, 20. januarja, ko bodo v Los Angelesu gostili Dallas Stars. Ti imajo točk več. So pa tudi oni izgubili na sobotni tekmi. S 6:5 so jih premagali Calgary Flames.

