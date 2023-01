Dallas in Vegas bežita Kopitarjevim Kraljem

Po tem, ko so LA Kings našega Anžeta Kopitarja z zmago nad San Josejem ujeli vodilni ekipi zahodne konference v hokejski ligi NHL, imata v noči na petek po slovenskem času moštvi Dallas Stars in Vegas Golden Knights spet priložnost, da se malce odlepita.

Na vrhu zahopdne konference lige NHL je nadvse izenačeno, 56 točk so do zdaj zbrale tri ekipe, vodilni Dallas Stars, Vegas Golden Knights in Los Angeles Kings. Dallas in Vegas imata v noči na petek po slovenskem času spet priložnost, da pobegneta Kopitarjevim Kraljem. Teksašani se bodo v gosteh spopadli z New York Rangers, Nevadčani pa doma pričakujejo Florida Panthers.

LA Kings in Anžeta Kopitarja naslednja tekma čaka v nedeljo zjutraj, ko se bodo doma pomerili z New Jersey Devils.

Liga NHL, 12. januar:

Lestvica:

