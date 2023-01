Dallas na vrh zahoda, Seattle nadaljeval zmagoviti niz

Hokejisti Dallas Stars so v izenačenem obračunu po izvajanju kazenskih strelov z 2:1 slavili pri New York Islanders in na vrhu zahodne konference prehiteli Vegas Golden Knights. Rezultatsko gre še naprej odlično tekmecem Kraljev Seattle Kraken, ki so šesto zaporedno zmago vknjižili pri Buffalo Sabres in so dve točki za Anžetom Kopitarjem in druščino. Se je pa končal zmagoviti niz Winnipeg Jets, ki so v goleadi izgubili v Detroitu (5:7).

Jason Robertson je Dallas na gostovanju popeljal v vodstvo v 4. minuti, Anders Lee pa je deset minut pozneje ob prvi igri z igralcem več izenačil. A to sta bila edina zadetka, ki jih je dobrih 16.000 gledalcev v UBS Arena v New Yorku videlo v rednem delu ali podaljšku. O zmagovalcu so tako odločali kazenski streli, le Robertson je uspel premagati nasprotnikovega vratarja in tako Teksašanom pristreljal zmago, s katero so na prvem mestu zamenjali Vegas. Ekipi imata obe 56 točk, pri dveh manj je LA Kings Anžeta Kopitarja, ki bo v noči na četrtek gostil San Jose Sharks.

Uspešno rezultatsko serijo so nadaljevali Seattle Kraken, za šesto zaporedno zmago so v gosteh tesno premagali Buffalo. Z 52 točkami so peti na zahodu, tretji v pacifiški diviziji. Točko pred njimi je Winnipeg, ki je prav tako lovil šesto zaporedno zmago, a iz Detroita odšel praznih rok. Domači so po toči golov zmagali s 7:5, mladi Nemec Moritz Seider je k zmagi prispeval štiri asistence.

Številne gole so videli tudi gledalci na Floridi, kjer je Tampa s 6:3 premagala Columbus, prvo ime ob zmagi je bil z dvema goloma in dvema asistencama Nikita Kučerov. Lanski finalisti in predlanski prvaki so šele na sedmem mestu vzhoda.

Devet golov je padlo tudi v Pittsburghu, kjer je blestel še en izkušeni ruski napadalec. Jevgenij Malkin je dvakrat zadel in dvakrat podal. Njegovo moštvo je po sedmih minutah proti Vancouvru zaostajalo z 0:3, a priredilo preobrat in slavilo s 5:4.

Najboljša ekipa sezone Boston pa je v nizu štirih zaporednih zmag. Če pa pogledamo zadnjih 10 tekem, jih je dobila kar osem. Bruins so pri 32 zmagah s 40 tekem in imajo 68 točk. A Boston naslednjo tekmo igra šele v petek zjutraj, proti Seattlu.

Liga NHL, 10. januar:

Lestvica