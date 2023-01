Hokejisti Los Angeles Kings so v odlični formi. Po veliki zmagi pri vodilni ekipi zahodne konference, Vegas Golden Knights, so doma premagali še Edmonton Oilers. Kralji so se po zmagi nad osmo ekipo zahoda (6:3) vodilnemu Vegasu približali na le dve točki zaostanka. Kapetan Los Angelesa Anže Kopitar je prispeval podajo.

Kralji, ki so tretji v zahodni konferenci in točkovno izenačeni z drugimi Dallas Stars, ti imajo sicer tri tekme manj, so prek Švicarja Kevina Fiale zadeli v 10. in 12. minuti za 2:0, pri prvem zadetku je podal tudi Anže Kopitar.

Kailer Yamamoto je v 18. minuti zmanjšal zaostanek Edmontona, vendar je v drugi tretjini z dvema goloma odgovoril Adrian Kempe v 24. in 32. minuti. Ryan McLeod je še v isti tretjini zadel za 2:4.

V zadnjem delu igre je v 48. minuti Alex Iaffalo spet poskrbel za tri gole razlike, ko je Los Angeles ušel na 5:2, v 50. pa je pri gostih za 5:3 zadel s 77 točkami (34 golov, 43 podaj) zanesljivo prvi strelec lige Connor McDavid.

Vse dvome o zmagovalcu pa je v 59. minuti dokončno razrešil Viktor Arvidsson z golom v prazno mrežo. Fiala je sicer tekmo končal s štirimi točkami, saj je ob dveh zadetkih prispeval še dve podaji. Skupaj ima 46 točk in je najboljši strelec Kalifornijcev. Kopitar je pri 33 točkah.

Seattle je v koledarskem letu 2023 zmagal kar petkrat. Foto: Reuters

Na drugih treh tekmah večera so zmagovalci ohranili mreže nedotaknjene. Seattle Kraken je v letu 2023 dosegel še peto zmago in je v tem pogledu najuspešnejši v ligi. Tokrat je s 4:0 v gosteh odpravil Montreal Canadiens in je peti v zahodni konferenci. Z enakim izidom so v Buffalu zmagali Philadelphia Flyers, medtem ko so Nashville Predators v Ottawi slavili s 3:0.

