Edmonton in Devilsi so se znesli nad Kalifornijci, Winnipeg nadaljuje odlično

Hokejisti Edmonton Oilers so na gostovanju v Kaliforniji s kar 7:1 premagali San Jose Sharks, do visoke zmage pri kalifornijski ekipi so prišli tudi New Jersey Devils, s 6:2 so odpravili Anaheim. Še naprej pa gre odlično Winnipeg Jets, ki so v gosteh s 4:1 premagali Pittsburgh Penguins in so zdaj drugi v zahodni konferenci, le točko za vodilnim Vegasom.

Junak Edmontona na derbiju pacifiške skupine proti San Joseju je bil vodilni strelec lige Connor McDavid. Ta je rojstni dan, tega praznuje 13. januarja, proslavil z dvema zadetkoma in pomagal svoji ekipi z asistenco.

Za Edmonton so zadeli še Klim Kostin, Ryan Nugent-Hopkins, Leon Draisaitl, Jesse Puljujarvi in Ryan McLeod. Častni zadetek za domačo zasedbo morskih psov, ki je bil tudi zadnji zadetek na tekmi, je dosegel Oskar Lindblom.

Draisaitl in Nugent-Hopkins sta ob tem vsak prispevala še dve podaji.

Edmonton si 49 točk v razvrstitvi pacifiške divizije deli s četrtuvrščenim Calgaryjem, medtem ko San Jose s 34 točkami ostaja na predzadnjem mestu. Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja (56 točk) zgolj dve točki zaostajajo za vodilno ekipo Vegas Golden Knights.

Kralji bodo v nedeljo gostili drugo najboljšo ekipo metropolitanske skupine New Jersey Devils, ki so že v Los Angelesu in so premagali mestne tekmece Kings, Anaheim Ducks.

Hudiči odpravili Anaheim

Jack Hughes je dosegel dva zadetka in podajo za Devils, ki so v dvorani Honda s 6:2 odpravili račke. Jesper Bratt je dosegel dva zadetka, Damon Severson je prispeval tri asistence, Vitek Vaneček pa je zbral 31 obramb za Devils, ki so dosegli tretjo zmago po vrsti. Jesper Boqvist in Dougie Hamilton sta dosegla vsak gol in podajo za New Jersey.

Adam Henrique je dosegel gol in podajo, Trevor Zegras je zadel, John Gibson pa je zbral 33 obramb za Ducks, ki zasedajo predzadnje mesto v razvrstitvi zahodne konference.

Winnipeg Jets nadaljujejo odlično, z eno najboljših predstav sezone so na kolena spravili Pittsburgh in se povzpeli na drugo mesto zahoda. Foto: Guliverimage

Winnipeg z eno najboljših predstav sezone

Mark Scheifele je dvakrat zadel, Winnipeg Jets pa so v dvorani PPG Paints Arena premagali Pittsburgh Penguins s 4:1.

Blake Wheeler je dosegel gol in podajo, Nikolaj Ehlers je zadel, Cole Perfetti pa je zbral tri podaje za Jets, ki so zmagali na sedmih od osmih tekem. David Rittich je zbral 22 obramb.

"Dajte igralcem najboljše ocene, ker so se odzvali tako, kot so se, zelo dobro zanje," je dejal trener Winnipega Rick Bowness. "To je bila verjetno ena najboljših tekem, ki smo jih odigrali letos."

Dustin Tokarski je na svoji prvi tekmi v ligi NHL po 29. aprilu, ko je bil še član Buffalo Sabres, zbral 36 obramb, zvezdnik pingvinov Sidney Crosby pa je ostal brez strela na gol.

