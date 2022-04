Pestro bo: veliki tekmeci Kraljev za končnico odpihnili vroči Calgary

Slovenski hokejski as Anže Kopitar in soigralci Los Angeles Kings so v četrtek najbolj pogledovali proti obračunu med vodilnim moštvom pacifiške divizije Calgaryjem in najbližjim zasledovalcem na Pacifiku četrtim Vegas Golden Knights. Ekipa iz prestolnice igralništva je z visoko zmago končala pet tekem dolg zmagoviti niz kanadske zasedbe. Kljub terenski prevladi domačih je Vegas slavil s kar 6:1, veliko zaslug gre vratarju Loganu Thompsonu, ki je zaustavil 35 strelov.

Vegas je po zmagi le še točko za LA Kings, ki trenutno še drži tretje mesto Pacifika in zadnjo vstopnico za končnico. V zahodni konferenci se tako obeta hud boj za končnico, v katerem je še vedno Vancouver, ki je za peto zaporedno zmago s kar 7:1 odpravil Arizono. Canucks za Kopitarjevimi zaostajajo štiri točke, a imajo tudi tekmo manj.

Kralji bodo na delu v soboto, ko bodo gostili Columbus.

Vancouver Canucks so za peto zaporedno zmago, po kateri ostajajo v končnici, s 7:1 premagali Arizono. Foto: Reuters

Obračun med Nashvillom in Edmontonom je s s hat-trickom Leona Draisaitla s 4:0 dobil zadnji, ki ima zdaj na drugem mestu Pacifika štiri točke prednosti pred Kalifornijci. Nashville pa skupaj z Dallasom, ki je tokrat po podaljšku izgubil proti Minnesoti, drži vstopnico "wild-card" za končnico (oba imata točko več od Kraljev).

Vodilni Colorado se je po zmagi s 3:1 nad New Jersey Devils približal končnemu prvemu mestu centralne divizije.

Če bo na zahodu še vroče, pa so potniki v končnico v vzhodni konferenci praktično že znani. Danes sta izločilne boje potrdila še prvak Tampa Bay Ligtning, ki je po podaljšku strl Anaheim, in Pittsburgh, ki je s 6:3 premagal NY Islanders.

Ob četrtkovi zmagi Chicago Blackhawks nad San Jose Sharks po kazenskih strelih sta sodnika Jordan Samuels-Thomas in Shandor Alphonso spisala zgodovino. Prvič se je namreč zgodilo, da sta na tekmi lige NHL sodila dva temnopolta sodnika. Prvič po letu 2004 in Jayu Sharrersu se je zgodilo, da je bil temnopolti sodnik v vlogi glavnega delivca pravice, ta je pripadla nekdanjemu hokejistu Samuels-Thomasu, medtem ko je bil Alphonso linijski sodnik.

