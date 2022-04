Kopitar in kralji pri najboljših, šteje pa vsaka točka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bodo Anže Kopitar in kralji prvič v tej sezoni premagali Colorado Avalanche?

Bodo Anže Kopitar in kralji prvič v tej sezoni premagali Colorado Avalanche? Foto: Guliverimage

Los Angeles Kings in njihov kapetan Anže Kopitar se borijo za mesto v končnici lige NHL, trenutno zasedajo osmo mesto na lestcvici zahodne konference, to še zadnje vodi v "play-off", pred najbližjimi zasledovalci, Vegas Golden Knights, pa imajo tri točke prednosti. V noči na četrtek se bodo na nadvse zahtevnem gostovanju pomerili s Colorado Avalanche, prvo ekipo Zahoda.

Do konca rednega dela lige NHL Kopitarja in njegove soigralce čaka še sedem tekem, prva od teh že v četrtek zgodaj zjutraj po slovenskem času (3:30), ko se bodo v Coloradu spopadli z Avalanche, vodilnim moštvom Zahoda in trenutno drugo najboljšo ekipo lige (ima le en poraz več od Floride, vodilne ekipe Vzhoda, s katero imata sicer enako število osvojenih točk - 110).

LA kings zasedajo osmo mesto na Zahodu, od Vegasa, ki ima odigrano tekmo manj, jih ločijo tri točke, z zmago pa bi prehiteli Dallas Stars in Nashville Predators, ki pa sta odigrali dve tekmi manj. Boj za mesto v končnici bo tako napet vse do konca rednega dela, šteje čisto vsaka točka.

S Coloradom imajo kralji letos slab izkupiček, izgubili so namreč obe medsebojni tekmi, 21. januarja lani z 1:4, 16. marca letos pa z 0:3. Oba poraza so doživeli na domačem ledu. Colorado ni izgubil še šest tekem, medtem ko je LA sinoči z zmago nad Chicagom (5:2) prekinil tri tekme trajajoč niz porazov.

To bo najtežja tekma kraljev v preostanku rednega dela sezone, po njej jih namreč čakajo še obračuni s Columbus Blue Jackets (17. 4. doma), Anaheim Ducks (20. 4. v gosteh), Chicago Blackhawks (22. 4. doma), še enkrat Anaheim Ducks (24. 4. doma), Seattle Kraken (28. 4. v gosteh) in Vancouver Canucks (29. 4. v gosteh).

Liga NHL, 13. april: 1:00, Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens 1:00, Philadelphia Flyers - New York Rangers 3:30, Colorado Avalanche - Los Angeles Kings

