Winnipeg ogroža tudi Kopitarjeve kralje

V noči na torek po slovenskem času bo v najmočnejši hokejski ligi na svetu odigrana le ena tekma. Montreal Canadiens, trenutno najslabša ekipa lige NHL, se bo doma pomerila z Winnipeg Jets. Ta se v zahodni konferenci še bori za mesto v končnici in je v tem tudi konkurent LA Kings Anžeta Kopitarja.

Winnipeg je trenutno z 79 točkami na enajstem mestu na Zahodu, LA Kings so s 86 točkami na osmem, zadnjem, ki še vodi v "play-off". Bitka za mesto v končnici bo še trda, do konca rednega dela lige NHL je le še nekaj tekem (odigrati jih morajo 82), razlike med moštvi pa so majhne.

LA Kings čaka le še osem tekem, pred devetim Las Vegasom, ki ima odigrano tekmo manj, pa ima le dve točki prednosti. Deseti na Zahodu je trenutno Vancouver, ki ima po 73 odigranih tekmah na računu 80 točk.

Kralji, ki v noči na sredo gostujejo pri Chicago Blackhawks, pa se po drugi strani s serijo zmag lahko tudi močno dvignejo na lestvici, s sedmim Dallasom (72 odigranih tekem) so namreč točkovno izenačeni, za šestim Nashvillom (72 tekem) imajo točko zaostanka, za petim Edmontonom (73 tekem) pa štiri.

Liga NHL, 11. april: 1:00, Montreal Canadiens - Winnipeg Jets

Lestvica:

