Kralji končali niz porazov in ostali v dobrem položaju za končnico

Hokejisti LA Kings so končali niz treh porazov, pri Chicagu so slavili s 5:2 in vknjižili pomembni točki v boju za končnico. Foto: Reuters

Le redkokatera ekipa lige NHL v torek ni stopila na led. Anže Kopitar in soigralci Los Angeles Kings, ki v tej sezoni ne bodo mogli več računati na enega ključnih stebrov obrambe Drewa Doughtyja, so končali niz treh porazov, pri odpisanemu Chicagu so slavili s 5:2 in vknjižili pomembni točki v boju za končnico. Trenutno ostajajo na mestih, ki zagotavljajo izločilne boje.

Kralji so v dvorani United Center zagospodarili že v prvi tretjini, premoč so kronali z zadetkoma Trevorja Moora in Philipa Danaulta in na prvi odmor odšli s +2. Gostitelji so v 37. minuti le uspeli premagati Jonathana Quicka in znižati, a že pol minute zatem je Blake Lizotte vodstvo kalifornijske ekipe zvišal in Kralji so tudi v zadnjo tretjino vstopili z dvema zadetkoma prednosti (3:1). V začetku zadnjega dela so po golu Jordana Spencea ušli na 4:1 - pri zadetku je s podajo sodeloval slovenski kapetan. Patrick Kane je tri minute pred koncem znižal, Chicago je poskušal brez vratarja, Lizotte pa je z zadetkom v prazen gol postavil končnih 5:2 za LA Kings.

"Odpravili smo veliko napak, ki smo jih delali na prejšnjih tekmah," je dejal trener kraljev Todd McLellan. "Omejili smo število strelov. To nam daje malo samozavesti in nas bo pripravilo na jutrišnji dan, ko smo v Koloradu. Vemo, kaj nas tam čaka."

Vse bližje Edmontonu, Vegas zaostaja za tri točke

Los Angeles Kings je končal niz treh porazov in na račun vpisal pomembni točki za končnico. Kopitar in soigralci ostajajo na tretjem mestu pacifiške divizije, po novem porazu Edmontona (1:5 proti Minnesoti) zdaj za kanadskim moštvom zaostajajo le še dve točki.

Vegas na četrtem mestu Pacifika za Kralji zaostaja tri točke. Še minuto pred koncem srečanja v Vancouvru je kazalo, da bo kolektiv iz prestolnice igralništva v Kanadi ostal praznih rok, a je izsilil podaljšek in prišel do točke.

Doughty se bo vrnil v prihodnji sezoni Sezona je za branilca Los Angeles Kings Drewa Doughtyja, ki se je poškodoval 7. marca na tekmi z Bostonom in od takrat izpustil 16 tekem, tudi uradno končana. Kanadčan je v ponedeljek prestal operacijo zapestja, pred njim je okrevanje, v klubu pričakujejo, da bo Doughty nared za trening kamp pred prihodnjo sezono. Defenseman Drew Doughty underwent successful wrist surgery today & will not return this season.



He is expected to make a full recovery for next season. pic.twitter.com/vNtgSZ1fS9 — LA Kings (@LAKings) April 11, 2022

Wild-card v rokah Nashvilla in Dallasa

Če je na vzhodu boj za končnico bolj ali manj odločen, pa se na zahodu odvija hud boj. Trenutno "wild-card" vstopnici v rokah držita Nashville in Dallas, ki sta ponoči prišla do zmag. Prvi je po podaljšku strl San Jose Sharks (1:0), drugi pa za 1:0 na kolena spravil prvake.

Liga NHL, 12. april Chicago Blackhawks : Los Angeles Kings 2:5

(Anže Kopitar je podal za vodstvo s 4:1, na ledu je preživel slabih 18 minut, sprožil en strel.) Boston Bruins : St. Louis Blues 2:4

Florida Panthers : Anaheim Ducks 3:2* - po podaljšku

New York Rangers : Carolina Hurricanes 2:4

Toronto Maple Leafs : Buffalo Sabres 2:5

Washington Capitals : Philadelphia Flyers 9:2

Detroit Red Wings : Ottawa Senators 1:4

New York Islanders : Pittsburgh Penguins 5:4** - po kazenskih strelih

Minnesota Wild : Edmonton Oilers 5:1

Nashville Predators : San Jose Sharks 1:0* - po podaljšku

Calgary Flames : Seattle Kraken 5:3

Dallas Stars : Tampa Bay Lightning 1:0

Arizona Coyotes : New Jersey Devils 2:6

Vancouver Canucks : Vegas Golden Knights 5:4* - po podaljšku

