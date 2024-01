Philadelphia Fleuryju preprečila, da bi prehitel vratarsko legendo

V hokejski ligi NHL sta bili v petek na sporedu zgolj dve tekmi. Nashville Predators so na gostovanju pri Dallas Stars zmagali s 6:3. Teksašani imajo pred Kopitarjevimi, ki so se v zadnjem času znašli v krizi in jih naslednja tekma čaka v nedeljo zjutraj, pet točk prednosti, moštvo iz prestolnice country glasbe v Tenesseeju pa za Kralji zaostaja eno. Philadelphia pa je v podaljšku premagala Minnesoto in vratarju Marc-Andre Fleuryju preprečila, da bi na večni lestvici zmag vratarjev na drugem mestu prehitel Patricka Roya, tako da ostajata izenačena (551 zmag). Na prvem mestu je s 691. zmagami Martin Brodeur.

Večino od 18.500 gledalcev v Minnesoti je Marcus Johansson razveselil v začetku druge tretjine, a veselje ni trajalo prav dolgo, saj je Philadelphia prek Joela Farabeeja izenačila že dve minuti pozneje. Domači so v začetku tretjega dela z dvema goloma ušli na 3:1, a prednosti niso znali zadržati. Tyson Foerster in Owen Tippett sta znižala in nato izenačila. Sledil je podaljšek, v katerem so gostje tik pred iztekom kazni norveškega veterana Matsa Zuccarella izkoristili igralca več in z drugim golom Farabeeja odpeljali zmago.

Gledalci so na začetek goleade v Dallasu čakali do polovice tekme, ko je Nashville v vodstvo popeljal Jeremy Lauzon, Thomas Novak pa poskrbel, da so na zadnji odmor odšli s prednostjo 2:0. Domači so se v zadnjem delu trikrat približali na zgolj zadetek, ob koncu izenačenje (na 4:4) lovili brez vratarja, a jim ni uspelo. Gostje so dva ploščka poslali v nebranjeno mrežo in zmagali s 6:3. Dallas ostaja tretji v centralni diviziji, Nashville pa četrti.

Anže Kopitar in njegovi LA Kings bodo osmi zaporedni poraz poskušali preprečiti v nedeljo zjutraj po slovenskem času, ko se bodo v Detroitu spopadli z Red Wings, trenutno enajsto ekipo vzhodne konference.

Liga NHL, 12. januar

Lestvica

