Kopitar in kralji za podaljšanje zmagovitega niza

V hokejski ligi NHL bodo poskušali Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings na gostovanju v Calgaryju zmagoviti niz podaljšati na šest tekem. S Flames bi se morali na domačem ledu pomeriti že pred dnevi, pa je bila tekma zaradi grozljivih požarov na območju Los Angelesa prestavljena. Kralji so trenutno četrta ekipa zahodne konference, za ovratnik pa jim dihajo Dallas Stars, ki so tudi sami v zmagovitem naletu in so dobili zadnjih šest tekem.

V Los Angelesu se v zadnjih tednih ukvarjajo z obsežnimi gozdnimi požari, zaradi teh pa je bila prestavljena tudi četrtkova tekma kraljev, ki bi se morali na domačem ledu spopasti s Calgary Flames. Ta tekmeca bosta palice prekrižala v noči na nedeljo v Kanadi.

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz LA Kings so v zadnjem času v naletu, nazadnje so izgubili 22. decembra lani v Washingtonu, nato pa nanizali pet zaporednih zmage proti Edmontonu (4:3 po podaljšku), Filadelfiji (5:4), New Jerseyju (3:0), Tampi (2:1) in nazadnje Winnipegu (2:1 po podaljšku).

Kralji so četrti na lestvici zahodne konference in drugi v pacifiški diviziji, za ovratnik pa jim s prav tako 53 osvojenimi točkami dihajo moštva Dallas Stars, Edmonton Oilers in Colorado Avalanche. Dallas bo ponoči gostoval v Montrealu, Edmonton v Čikagu in Colorado v Winnipegu.

Lov za rekordom kanadske legende Wayna Gretzkyja nadaljuje tudi ruski napadalec moštva Washington Capitals Aleksander Ovečkin. Ta je zdaj pri 872 doseženih golih v karieri, Gretzky jih je dosegel 894. Vodilna ekipa vzhoda gostuje pri Nashville Predators-

Liga NHL, 11. januar

