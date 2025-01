Zlati vitezi lovijo četrto zaporedno zmago

Vegas Golden Knights so trenutno v dobri formi, potem ko so dobili tri tekme zapored. Prav tako imajo na domačem ledu izjemen izkupiček, 17 zmag in 4 poraze.

N drugi strani New York Islanders niso v najboljšem položaju, saj so na zadnjem mestu metropolitanske divizije.

Pri Vegasu je v tej sezoni blesti Jack Eichel, ki je do zdaj dosegel 11 golov in prispeval 42 asistenc, medtem ko je Mark Stone v zadnjih desetih tekmah prispeval 12 točk (5 golov in 7 asistenc). Pri New Yorku je najbolj nevaren Anders Lee. Ta ima na svojem računu 19 golov in 14 asistenc, pomembno vlogo pa ima tudi Bo Horvat, ki je v zadnjih desetih tekmah dosegel osem točk.

Liga NHL, 9. januar:

Lestvica:

