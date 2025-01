Kopitar se po odpovedani tekmi zaradi požarov vrača na led

Anže Kopitar je v tej sezoni dosegel 12 golov in še za 27 golov asistiral. Los Angeles Kings imajo 23 zmag in 15 porazov. So na sedmem mestu zahodne konference. Tokratni nasprotnik so Winnipeg Jets, ki zasedajo drugo mesto. Imajo sedem točk več, dobili so 28 tekem. Kings so v nizu štirih zaporednih zmag, Jetse pa so v tej sezoni že premagali, na prvem medsebojnem obračunu s 4:1.

Liga NHL, 10. januar:

Lestvica: