Kralji so se oddolžili morskim psom, covid-19 zahteval spremembo

Anže Kopitar se je s soigralci Los Angeles Kings San Joseju oddolžil za petkov gostujoči poraz, Kralji so tokrat na domačem terenu slavili s 4:2. Slovenski NHL-ovec je k zmagi prispeval podajo za vodstvo s 3:1. Vodstvo lige NHL je zaradi težav s covid-19 v taboru Vancouver Canucks, ki naj bi se po več kot treh tednih neigranja v tekmovalni ritem vrnili v petek, redni del sezone podaljšalo do 16. maja.

Pri kraljih je kar trojica igralcev dosegla gol in podajo; najbolj razigrani so bili Jeff Carter, Andreas Athanasiou in Dustin Brown, en zadetek je k zmagi po podaji Kopitarja za vodstvo kraljev s 3:1 v začetku odlične druge tretjine, ko so dvakrat zadeli, prispeval še Alex Iafallo.

Izkazal se je tudi vratar Jonathan Quick, ki je zbral 26 obramb in pomagal kraljem maščevati petkov poraz v San Joseju.

Kralji so po treh golih v drugi tretjini povedli s 4:1, v zadnji so morski psi prek Tima Meierja le ublažili poraz in s tem prekinili niz petih zaporednih zmag proti LA Kings.

Kopitar in druščina zdaj zasedajo šesto mesto zahodne divizije, za želenim četrtim, ki vodi v končnico, zaostajajo šest točk, a imajo na računu tekmo manj kot četrti St. Louis, ki je danes po podaljšku strl tretjo Minnesoto. Na vrhu divizije je Colorado.

Kopitar ostaja peti podajalec lige, tisoč točk vse bližje

Kopitar je po današnji novi podaji pri 42 točkah na 40 tekmah te sezone, v statistiko je vpisal osem zadetkov in kar 34 asistenc, kar ga uvršča na peto mesto med asistenti. Trenutno je pri 992 točkah v ligi NHL, mejnik 1.000 točk je vse bližje.

Redni del sezone podaljšan Hokejisti Vancouver Canucks, ki okrevajo po izbruhu covida-19 v klubu, naj bi se na tekme vrnili v petek, 16. aprila. Zadnjo tekmo so odigrali 24. marca. Vodstovo lige NHL je ob tem sporočilo, da bo redni del sezone podaljšalo za nekaj dni, prvotno bi se moral končati 8. maja, a se bo po drugem podaljšanju sezone končal 16. maja.

Auston Matthews je k zmagi nove vodilne ekipe NHL prispeval tri zadetke, vodilni strelec tekmovanja je že pri 31 zadetkih. Foto: Guliverimage

Toronto na vrh lige, Matthews že pri 31. zadetkih

Odličen niz so nadaljevalo hokejisti Toronto Maple Leafs, ki so za šesto zaporedno zmago in skok na prvo mesto lige s 6:5 strli Ottawa Senators. Auston Matthews je ob zmagi trikrat zadel in podal, Mitchell Marner pa je ob zadetku sodeloval s tremi asistencami. Prvi strelec lige Matthews je že pri 31. zadetkih.

V severni diviziji sta dve ekipi zakurili petardo. Drugi Winnipeg je s 5:0 odpravil Montreal, Calgary pa je presenetljivo niz porazov s tem rezultatom končal proti tretjemu Edmontonu. Connor Hellebuyck je zaustavil vseh 19 strelov Montreala, Jacob Markstrom pa 17 strelov Naftarjev.

Vasilevski blestel ob zmagi Tampe

Svoja vrata je s kar 36 obrambami zaklenil tudi vratar branilcev naslova Tampa Bay Lighntinng Andrej Vasilevski, Tampa je pri Nashvillu slavila s 3:0 in je druga v centralni diviziji.

Vodilna ekipa skupine Carolina Hurricanes je po kazenskih strelih izgubila z Detroitom.

Liga NHL, 10. april: Dallas Stars : Florida Panthers 4:1

Philadelphia Flyers : Boston Bruins 3:2

Carolina Hurricanes : Detroit Red Wings 4:5 (kazenski streli)

Columbus Blue Jackets : Chicago Blackhawks 3:4

Montreal Canadiens : Winnipeg Jets 0:5

Toronto Maple Leafs : Ottawa Senators 6:5

Nashville Predators : Tampa Bay Lightning 0:3

St. Louis Blues : Minnesota Wild 3:2 (podaljšek)

Calgary Flames : Edmonton Oilers 5:0

San Jose Sharks : Los Angeles Kings 2:4

(Anže Kopitar: 1 podaja, 3 streli na gol, en blokiran strel, dobil 66% sodniških metov v slabih 21 minutah) Prestavljeno:

Calgary Flames - Vancouver Canucks

Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke) - skupina Honda West:

1. Colorado 27 9 4 142:95 58

2. Vegas 26 11 2 127:92 54

3. Minnesota 24 13 3 119:109 51

4. St Louis 19 16 6 119:128 44

5. Arizona 19 17 5 114:129 43

6. San Jose 18 18 4 113:133 40

7. Los Angeles 16 18 6 110:117 38

8. Anaheim 12 22 7 92:133 31 - skupina MassMutual East

1. Washington 26 11 4 138:125 56

2. NY Islanders 26 11 4 122:96 56

3. Pittsburgh 26 13 2 141:116 54

4. Boston 21 11 6 108:96 48

5. Philadelphia 19 15 6 119:143 44

6. NY Rangers 19 16 5 131:109 43

7. New Jersey 14 19 6 101:127 34

8. Buffalo 9 25 6 93:141 24 - skupina Scotia North

1. Toronto 28 10 3 139:105 59

2. Winnipeg 25 13 3 134:109 53

3. Edmonton 25 15 2 134:120 52

4. Montreal 17 12 9 118:108 43

5. Calgary 17 21 3 108:124 37

6. Vancouver 16 18 3 100:120 35

7. Ottawa 13 25 4 112:159 30 - skupina Discover Central

1. Carolina 27 9 4 132:99 58

2. Tampa Bay 28 11 2 141:101 58

3. Florida 26 12 4 133:115 56

4. Nashville 22 19 1 109:119 45

5. Chicago 19 18 5 118:132 43

6. Dallas 15 14 10 109:101 40

7. Columbus 15 20 8 109:141 38

8. Detroit 14 23 6 96:139 34

