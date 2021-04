Kralji želijo presekati Gordijski vozel, ki sliši na ime San Jose

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ponoči bo hokejsko palico ponovno vzel v roke tudi Anže Kopitar, ki bo s preostalimi Kralji gostoval pri San Jose Sharks. Kralji in Morski psi so se v tej sezoni pomerili šestkrat, a le enkrat do zdaj se je veselila ekipa z našim hokejistom. Bodo Kralji našli način, kako presekati Gordijski vozel, ki sliši na ime San Jose?