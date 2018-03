Nič ne bo s slovenskim finalom, Celjani za naslov z Medveščakom

Liga IHL, polfinale, prvi tekmi

Hokejistom HK ECE Celje so se v finalu novoustanovljene lige pridružili člani druge ekipe Medveščaka. Zagrebčani, ki so si sposodili nekaj članov EBEL-ligaškega Medveščaka (ta je v torek končal sezono EBEL), so na odločilni polfinalni tekmi s 5:3 premagali HK Triglav Kranj in si zagotovili finalno vstopnico. K zmagi hrvaškega moštva, pri katerem je branil drugi vratar Ebel-ligaške ekipe Vili Rosandić, je dva zadetka prispeval Nik Simšič. Slovenski napadalec je sicer za medvede med sezoni igral v ligi EBEL. K preboju v finale je pomagal tudi branilec Mark Čepon. Začetek finala, v katerem igrajo na dve zmagi, je predviden za soboto, 24. marca.