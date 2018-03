Slovenci izpadali eden za drugim, v igri ostaja le še en reprezentant

Liga EBEL, četrtfinale, šeste tekme

Znani so vsi polfinalisti razširjenega avstrijskega prvenstva. Od Slovencev bo sezono v ligi EBEL nadaljeval le vratar Luka Gračnar. Njegov Salzburg je na šesti četrtfinalni tekmi s 6:2 premagal Dornbirn slovenskega napadalca Žige Panceta in ga izločil s 4:2 v zmagah.

Z istim rezultatom v zmagah je napredoval Bolzano, ki je v preteklosti že marsikomu zagrenil življenje. Tokrat se je v njegovo past ujel bogati Celovec slovenskega branilca Mitje Robarja, ki je na odločilni tekmi v Italiji izgubil z 0:2. Italijani bodo še tretjič v petih sezonah, kolikor igrajo v tem tekmovanju, zaigrali v polfinalu. V krstni sezoni (2013/14) so postali celo prvaki, takrat je zmagoviti zadetek za prvaka dosegel Žiga Pance.

Od sezone se poslavlja še eno moštvo, v katerem so v četrtfinalu pridih dajali tudi Slovenci. Medveščak napadalca Nika Simšiča in branilca Marka Čepona je v seriji proti favoriziranemu Linzu vodil z 2:0 v zmagah, nato pa Avstrijcem dopustil niz štirih zmag in ostal brez polfinala. Na torkovi tekmi so Zagrebčani potrebovali zmago, da bi še lahko upali na polfinale. Pred zadnjo tretjino so vodili s 3:2, na koncu pa izgubili s 4:5.

Luka Gračnar je edini Slovenec, ki je s svojim moštvom napredoval v polfinale lige EBEL. Foto: Sportida

Še pet minut pred koncem je bil Innsbruck v odličnem položaju, da proti aktualnemu prvaku Dunaju izsili sedmo tekmo, a mu ni uspelo. Po vodstvu Tirolcev s 3:2 so Dunajčani v zadnjih petih minutah strnili vrste, trikrat zadeli in napredovali z zmago s 5:3.

V polfinalu, v katerem bodo prav tako igrali na štiri zmage, se bo branilec naslova Dunaj udaril z Bolzanom, Salzburg pa z Linzem.