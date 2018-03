Dva slovenska predstavnika v boj za finale

Liga IHL, četrtfinale

Hokejisti Triglava, ki so redni del končali na prvem mestu, so v četrtfinalu upravičili vlogo favoritov in z 2:0 v zmagah izločili Vojvodino. Na prvi tekmi so zmagali s 6:1, na drugi v sredo pa s 6:3. V polfinalu jim bodo nasproti stali oklepniki druge ekipe Medveščaka, ki so izločili KHL Zagreb.

V boju za finale bomo spremljali še eno slovensko moštvo. Celjani so brez težav odpravili Blejce (3:0 in 9:3), v polfinalu jih čaka Crvena zvezda, ki je v četrtfinalu izločila zaloško Slavijo.

Prva tekma polfinala, v katerem bodo igrali na dve zmagi, je predvidena za sredo, 14. marca (drugi tekmi bosta 17. marca, če bo potrebno, je termin morebitnih tretjih tekem 21. marec).

Polfinalna para lige IHL*

HK Triglav Kranj - Medveščak Zagreb II

SKHL Crvena zvezda - HK ECE Celje



