Salzburg po novi zmagi na pragu naslova. Bo pometel še s Kuraltovimi?

Hokejisti Red Bull Salzburga, ki so v letošnji končnici ICEHL še neporaženi (z "metlo" so izločili tako Znojmo kot Dunaj), so tudi na tretji finalni tekmi premagali madžarskega tekmeca iz Szekesfehervarja (2:1) in si priigrali tri zaključne ploščke za naslov prvakov. Prvega lahko izkoristijo že v ponedeljek.

Salzburg nadaljuje izjemno zmagovito serijo v letošnji končnici. Potem ko je prvo tekmo dobil po podaljšku, na drugi pa v Szekesfehervarju slavil s 5:3, se je tudi tokrat zdelo, da bi se obračun lahko prevesil v podaljšek. A nato je minuto in pol pred koncem rednega dela za zmago rdečih bikov z 2:1 zadel Jan-Mikael Järvinen.

Prvi so sicer povedli Madžari, za katere igra slovenski reprezentant Anže Kuralt, v 26. minuti je zadel Gleason Fournier, ob koncu druge tretjine pa je Thomas Raffl poskrbel, da sta šli ekipi na odmor z izenačenjem. Gostje so po vodstvu Salzburga zadnjih 55 sekund poskušali brez vratarja, a jim ni uspelo izenačiti.

Salzburg lahko v ponedeljek ponovi dosežek Dunaja

Avstrijski prvak je vknjižil tretjo finalno zmago in si priigral tri zaključne ploščke za naslov prvaka ICEHL. Salzburžanom lahko kot drugim uspe (do zdaj je to uspelo le Dunaju), da do naslova pridejo brez poraza v končnici. V četrtfinalu so s 4:0 v zmagah izločili Znojmo, v polfinalu s 4:0 Dunaj, v finalu pa zdaj vodijo s 3:0. Prvaki lahko postanejo v ponedeljek.

Če rdeči biki igrajo že v rekordnem 11. finalu tega tekmovanja, v katerem lovijo sedmo lovoriko Karla Nedweda (lige ICEHL, prej EBEL), je to za Albo premierni finale. Salzburg je bil zadnjič prvak lige EBEL v sezoni 2015/16.