Salzburg lahko na stežaj odpre vrata polfinala. Kdo po povedel na koroškem dvoboju?

Branilec naslova Red Bull Salzburg si lahko z novo zmago nad četrtfinalnim tekmecem iz Szekesfehervarja priigra več zaključnih ploščkov za polfinale. Preostale serije med Beljakom in Celovcem, Innsbruckom in Dunajem ter Bolzanom in Linzem so izenačene na 1:1 v zmagah. Napreduje ekipa, ki zmaga štirikrat.