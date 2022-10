Olimpija avstrijski dvojček začenja v Feldkirchu

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo tretjo zaporedno zmago v ICEHL lovili v Feldkirchu, pri novincu Pioneers Vorarlberg, za katerega igra slovenski napadalec Luka Maver. Ljubljančani so na petih tekmah trikrat zmagali in so osmi, Predarlci imajo na računu dve tekmi več in točko manj, kar jih uvršča na deveto mesto. Olimpija bo v soboto gostovala še v Innsbrucku.