Luka Maver je prepričal vodstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

pogodba do konca sezone

Luka Maver bo za Pioneers Vorarlberg igral do konca sezone.

Luka Maver bo za Pioneers Vorarlberg igral do konca sezone. Foto: Guliverimage

Slovenski hokejski napadalec Luka Maver si je pri Pioneers Vorarlberg, pri katerem je bil v začetku sezone na preizkušnji, prislužil pogodbo do konca sezone.

Po osmih sezonah v ZDA se je Luka Maver pred letošnjo sezono vrnil v bližino domovine. Ne povsem domov, čeprav se je njegovo ime povezovalo tudi z Olimpijo, pač pa v Avstrijo, na Predarlsko.

Vodstvo novinca v ICEHL Pioneers Vorarlberg je 24-letniku ponudilo priložnost za dokazovanje. Po pisanju avstrijskih medijev je v dobrem mesecu prepričal vodilne in si prislužil pogodbo do konca tekmovalnega obdobja 2022/23.

Maver je s svojim novim moštvom v ICEHL odigral sedem tekem, s soigralci dvakrat zmagal in petkrat izgubil (enkrat po kazenskih strelih). Ljubljančan je na sedmih obračunih med drugim dvakrat zatresel mrežo tekmeca in prispeval asistenco, zadnjič je zadel v nedeljo, ko so s soigralci kot prvi v sezoni premagali Bolzano.

Trenutno deveto moštvo bo v petek gostilo Olimpijo.