Olimpija na kolena spravila še nekdanjega alpskega rivala

Hokejisti Olimpije so premagali velik rival iz Alpske lige Pustertal, s katerim so se letos preselili na višjo raven, v ligo ICEHL. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v sedmem krogu lige ICEHL vknjižili peto zmago, s 5:3 so premagali Pustertal, in se utrdili na drugem mestu. V nedeljo ob 18. uri v Ljubljano prihaja še Salzburg.

Slab teden po zmagi na Dunaju so Ljubljančani vknjižili novo zmago. Tokrat so v Tivoliju ugnali Pustertal, s katerim so v preteklih letih bili hude bitke v Alpski ligi. Zmaji so se po novi zmagi utrdili na drugem mestu.

Še večjo težo novemu uspehu daje dejstvo, da niso bili v polni postavi, saj so med drugim manjkali napadalca Daniel Murphy in Miha Zajc ter branilci Aleksandar Magovac, Miha Logar, Kristjan Čepon in vratar Paavo Hölsä. A se domači, v postavi so pozdravili finskega branilca Joono Ervinga, zaradi tega niso predali vnaprej.

Začetek je sicer pripadel južnotirolski ekipi. Povedla je v četrti minuti, pa čeprav so imeli domači sicer v prvem delu terensko premoč, več streljali na vrata in bili tudi bolj disciplinirani, saj so imeli na celotni tekmi le dve izključitvi.

Južni Tirolci so povedli prvi, a na koncu so točke ostale v Ljubljani. Foto: Sportida V nadaljevanju so to premoč spremenili tudi v zadetke. Najprej je "power-play" izkoristil Sebastien Piche, potem pa je Aleš Mušič nekaj minut pozneje plošček, ki se je odbil od vratnice, spretno pospravil v gol za prvo vodstvo.

A dvoboj je bil trd in nepopustljiv. Domači niso izkoristili minute igre z dvema igralcema več, je pa v 36. minuti Tadej Čimžar po protinapadu matiral Joshuo Thomasa Sholla za 3:1.

Gostje so se hitro vrnili v začetku zadnje tretjine, v 51. minuti pa je bilo po zadetku Jake Sodje spet +2. A Pustertal je še enkrat znižal, ko je izkoristil trenutek nezbranosti domačih pred vrati Žana Usa. Toda gostitelji so imeli zadnjo besedo tudi tokrat, potem ko je Pustertal že minuto in pol pred koncem tvegal brez vratarja, je na prazna vrata zadel še Žan Jezovšek in potrdil zasluženo zmago.

V nedeljo prihajajo Salzburžani

Olimpijo v nedeljo ob 18. uri čaka nov domači izziv, v Tivoli prihaja pretendent za vrh Salzburg, ki uspešno nastopa tudi v ligi prvakov, v kateri si je priigral vstopnico za izločilne boje. Rdeči biki so med svojimi člani v zadnjih dneh potrdili nekaj pozitivnih testov na novi koronavirus, a so kljub težavam uspešno nadaljevali tekmovalni ritem. Tokrat so za četrto zaporedno zmago premagali Beljak in zadržali tretje mesto.

Kuraltovi ostajajo na prvem mestu

Na vrhu ostaja Fehervar, ki je s 3:1 premagal Gradec. Do sploh prve zmage v sezoni so prišli hokejisti Linza, ki so pri Celovcu, kjer se je izkazal Rok Tičar (gol in tri asistence), slavili po podaljšku. Ob zmagovitem zadetku je podal slovenski branilec Blaž Gregorc. Do zmag so prišli še Innsbruck, Znojmo in Dornbirn.

Liga ICEHL, 7. krog Petek, 8. oktober

HK SŽ Olimpija : Pustertal 5:3 (0:1, 3:0, 2:2)

0:1 Ikonen 5. (Althuber), 1:1 Piche 23. (Kalan, Simšič, PP1), 2:1 Mušič 27. (Sodja, Pance), 3:1 Čimžar 36. (Leclerc, Erving), 3:2 Kristensen 42. (Harju, Traversa), 4:2 Sodja 51. (Pance, Piche), 4:3 Harju 54., 5:3 Jezovšek 59. (Sodja, Mušič, EN)



Fehervar : Graz 99ers 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

(Anže Kuralt je ob zmagi dvakrat streljal na gol; Ken Ograjenšek je ob porazu podal za znižanje na 2:1 in sprožil dva strela, Adis Alagić je sprožil en strel na gol)



Red Bull Salzburg : VSV Beljak 4:3 (2:1,2:1, 0:1)

(Aljaž Predan je ob zmagi podal za vodstvo z 1:0.)



EC KAC Celovec : Black Wings Linz 5:6* (2:1, 1:2, 2:2, 0:1) - podaljšek

(Rok Tičar je ob porazu zadel za znižanje na 4:5 ter trikrat podal; Blaž Gregorc je podal za zmago v podaljšku.)



Bolzano : Innsbruck 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Znojmo : Bratislava 5:3 (3:0, 1:3, 1:0)

Dornbirn : Vienna Capitals 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)