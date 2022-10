Olimpija avstrijski dvojček začela z zmago

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na gostovanju v Feldkirchu, pri novincu Pioneers Vorarlberg, za katerega igra slovenski napadalec Luka Maver, zmagali s 4:1 in vknjižili tretjo zaporedno zmago v tekmovanju. Zmaji ostajajo na sedmem mestu, že v soboto bodo gostovali še pri četrtemu Innsbrucku.

Hokejisti Olimpije so bili po sredinem domačem porazu v ligi prvakov proti Zugu z 1:3 danes znova na ledu v regionalni ligi ICEHL. Zabeležili so četrto zmago v sezoni v tem tekmovanju.

Domačini so si že v prvi minuti privoščili izključitev, Olimpija pa ni potrebovala dolgo, da je izkoristila prvi tako imenovani "power play" na tekmi. V tretji minuti je zmaje v vodstvo popeljal Žiga Pance. V začetku dvoboja so Ljubljančani nadzorovali igro in domačinom niso dovolili pravih priložnosti. Ravno to je vodilo do drugega zadetka Olimpije, ko je v 9. minuti prednost podvojil Jaka Sodja. Slabih šest minut pred koncem prve tretjine pa so po zaslugi Tylerja Sandhuja hokejisti Vorarlberga znižali zaostanek in tekmo ponovno naredili razburljivo.

Žiga Pance in Luka Kalan sta se vpisala med strelce. Foto: pioneersvorarlberg

Tudi v drugi tretjini so zeleno-beli nadaljevali v enakem stilu in kmalu znova obnovili prednost dveh zadetkov. V 24. minuti je za vodstvo s 3:1 zadel Luka Kalan. Domačini so sicer poskušali postati bolj agresivni, a so jih Ljubljančani dobro držali na njihovi lastni tretjini igrišča. Kljub pritiskom in številnim priložnostim pa Olimpiji ni uspelo doseči več kot enega zadetka v drugi tretjini.

Zadnjo tretjino so bolje odprli domači hokejisti, ki so takoj po odmoru začeli napadati. Olimpija pa je bila nevarna predvsem iz protinapadov, a se je nekajkrat dobro izkazal vratar Avstrijcev Alex Caffi. Deset minut pred koncem dvoboja so domačini spet skoraj znižali, a je Slovencu v dresu Vorarlberga Luki Maverju veselje preprečila prečka. Štiri minute pred koncem so domačini poizkušali še brez vratarja in s šestimi igralci v polju. A Olimpija je s tem le še potrdila zmago, saj je v 58. minuti prazna vrata zadel Jaka Sodja in postavil končnih 4:1.

Zmaji bodo v soboto gostovali še v Innsbrucku, ki je po goleadi slavil pri Asiagu (6:5).

Derbi zanesljivo vodilnemu Bolzanu

Derbi kroga se je odvil na Solnograškem, kjer je vodilni prvak iz Salzburga (Aljaž Predan) gostil Bolzano. Italijanska ekipa je slavila s 5:2 in prevzela vodstvo.

Na Madžarskem je Fehervar (Anže Kuralt) gostil Gradec, ki še naprej ne more računati na poškodovanega Kena Ograjenška. Gostitelji so v zadnji minuti rednega dela izsilili podaljšek, v katerem so do zmage prišli graški panterji.

Robert Sabolič je z Beljakom izgubil na Dunaju. Foto: Guliverimage

Dunaj, ki sezone ni začel po željah, je tesno (3:2) premagal Beljak. Korošci, pri katerih sta s podajo sodelovala oba Slovenca Robert Sabolič in Blaž Tomaževič, so dvarat vodili, a ostali praznih rok.

Še naprej gre odlično Linzu, ki je za četrto zaporedno zmago premagal Pustertal.

Liga ICEHL, 7. krog Petek, 7. oktober

Pioneers Vorarlberg : HK SŽ Olimpija 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

0:1 Pance (Sodja, Šturm, 3., PP1), 0:2 Sodja (Pance, Garreffa, 9.), 1:2 Sandhu (15.), 1:3 Kalan (Koblar, Neill, 24.), 1:4 Sodja (Neill, 58., EN)



Red Bull Salzburg : Bolzano 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

(Aljaž Predan/Salzburg je igral ob porazu.)



Fehervar AV19 : Graz 99ers 1:2* (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) - v podaljšku

(Anže Kuralt/Fehrvar je podal za izenačenje na 1:1 in sprožil en strel na gol; Ken Ograjenšek/Gradec zaradi poškodbe ni bil v postavi.)



Vienna Capitals : VSV Beljak 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

(Robert Sabolič/Beljak je podal za vodstvo z 1:0 in štirikrat streljal na gol tekmeca, Blaž Tomaževič/Beljak je podal za vodstvo z 2:1 in trikrat streljal na gol domačih.).



Black Wings Linz : Pustertal 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Asiago : Innsbruck 5:6 (2:3, 3:2, 0:1)



PP1-zadetek z igralcem več

EN-zadetek v prazen gol