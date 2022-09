Olimpija je tekmovalni teden, v katerem bo odigrala tri srečanja, odprla v sredo na Jesenicah, kjer je v finalu Pokala Slovenije premagala večnega tekmeca in v vitrino pospravila novo pokalno lovoriko.

Misli Ljubljančanov so se hitro usmerile v ligo ICEHL. Že danes jih čaka gostovanje na Dunaju, pri ekipi, ki ima na računu tako kot oni tri tekme in eno zmago. Avstrijski kolektiv je sezono začel s porazom proti prvaku Salzburgu, nadaljeval z visokim porazom proti Celovcu (0:4), na zadnji tekmi pa le prišel do prve zmage, tesno je premagal novinca Pioneers Vorarlberg (2:1).

Edini ekipi brez power-play gola Dunajčani so v torek za prvo zmago strli odpor Pioneers Vorarlberg. Tako kot zmaji tudi oni niso izkoristili še nobenega power-playa, imeli so jih 13, tekmec enega manj. Foto: Guliverimage

Dunajčani strelsko niso učinkoviti, trenutno so na zadnjem mestu, iz 85 strelov na gol tekmeca jim je uspelo zadeti le trikrat (3,53 %). Olimpiji je šlo na prvih treh obračunih za odtenek bolje, od 81 strelov na gol je šest ploščkov doseglo cilj. Dunaj in Olimpija sta edini moštvi, ki v tej sezoni še nista zadeli ob igralcu več, Avstrijci so imeli na voljo 13 power-playev, Zmaji 12.

"Pri power-playu je tako ... Če se vrnem na tekmo v Fehervarju, tam smo imeli zrele priložnosti, pa ni šlo, tudi proti Celovcu smo si priigrali priložnosti, zadeli okvir vrat, ko smo se postavili, smo imeli momentum, si priigrali priložnosti, a žal ni šlo v gol. Na power-play gledam tako, da če si ustvarjamo priložnosti, sem potem kar zadovoljen, dejstvo pa je, da moramo počasi tudi kaj zadeti," je po porazu proti Celovcu, ko niso izkoristili petih kazni gostov, dejal trener Olimpije Mitja Šivic, ki še naprej ne bo mogel računati na kanadskega napadalca Marca-Oliviera Valleranda.

"Gre za ekipo, ki na začetku ni dobila želenih rezultatov, a proti Pioneers so našli način do zmage. Pričakujem, da so dobili veliko samozavesti in da bodo taki, kot znajo biti. Če bo tako, bo to zelo zahtevno gostovanje." Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Igrali bomo v prelepi areni, pričakujem zelo veliko gledalcev (v povprečju imajo slabih pet tisoč gledalcev na tekmo, op. a.). Gre za ekipo, ki na začetku ni dobila želenih rezultatov, a proti Pioneers so našli način do zmage. Pričakujem, da so dobili veliko samozavesti in da bodo taki, kot znajo biti. Če bo tako, bo to zelo zahtevno gostovanje. A fokus mora biti na nas. Če bomo taki, kot smo bili v Fehervarju in skozi veliko večino tekme proti Celovcu, potem bo izenačeno. Igramo v ligi, v kateri lahko vsak vsakega premaga. Če bo izenačeno, moramo najti način, da to tekmo zmagamo," je v klubski mikrofon dejal Šivic.

Pred nedeljsko tekmo 16-ica pod strop Tivolija

Zeleno-beli bodo po večerni tekmi v avstrijski prestolnici v nedeljo igrali doma. Ob 17.30 bodo pričakali aktualnega podprvaka iz Szekesfehervarja, ki so ga v tej sezoni že premagali (v gosteh s 3:2). Ob 17. uri bodo v Tivoliju upokojili številko 16 Aleša Mušiča, njegov dres se bo pod stropom dvorane pridružil 24-ici Tomaža Vnuka.

Težave pri Gradcu

Poškodbe so se zgrnile nad tabor Gradca, za katerega še nobene tekme ICEHL v sezoni ni odigral poškodovani legionar Ken Ograjenšek. Pri panterjih se s poškodbami ukvarjata tudi izkušeni domači napadalec Daniel Woger, ki naj bi bil najbližje vrnitvi, in češki napadalec Petr Kolouch. A to še ni vse, klub je v četrtek sporočil, da se je na treningu poškodoval še švedski branilec Gustav Bouramman, ki bo zaradi poškodbe zgornjega dela telesa odsoten več tednov. Pri Gradcu Kena Ograjenška imajo obilico težav s poškodbami, na prisilnem počitku je tudi slovenski napadaelc. Foto: Guliverimage

Gradec bo zvečer gostil Celovec, katerega standardna člana sta Rok Tičar in Val Usnik, na zadnjih dveh tekmah pa je zanj igral tudi napadalec Luka Gomboc, ki se je medtem vrnil na tekme Alpske lige. Korošci bodo lovili tretjo zaporedno zmago.

Ograjenšek ni edini legionar, ki ga je zaustavila poškodba. Francoski prvoligaš Rouen med vratnicama ne more računati na Matijo Pintariča, ki si je pretekli teden poškodoval ramo. Štajerski čuvaj mreže si je po pregledih oddahnil, kot pravi, ni nič strgano. Po prvih ocenah naj bi bil odsoten tri ali štiri tedne, a sam je optimističen, da se bo vrnil že prej.

Salzburg po peto zaporedno zmago. Nekdo bo prvič poražen.

Prvak Red Bull Salzburg lovi peto zmago. Foto: Guliverimage Stoodstotni prvak Salzburg, katerega član je Aljaž Predan, bo peto zaporedno zmago iskal doma, na Solnograškem bo gostoval Pustertal. Fehervar Anžeta Kuralta bo gostil predzadnjega novinca iz Asiaga, za katerim so trije zaporedni porazi. Drugi novinec Pioneers Vorarlberg (Luka Maver) gosti Linz.

Zanimivo bo na Južnem Tirolskem, kjer se bosta udarili ob Salzburgu edini neporaženi moštvi, Bolzano in Innsbruck. Kdo bo prvič poražen?

Liga ICEHL, 5. krog Petek, 30. september

19.15 Vienna Capitals - HK SŽ Olimpija

Graz 99ers (Ken Ograjenšek) - EC KAC (Rok Tičar, Val Usnik)

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - Asiago

Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) - Pustertal - v naprej odigrana tekma 19. kroga

Pioneers Vorarlberg (Luka Maver) - Steinbach Black Wings Linz

Bolzano - Innsbruck