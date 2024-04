Celovčani prekrižali načrte Salzburgu, prvak bo znan v petek

Hokejisti Salzburga in celovške ekipe KAC bodo o naslovu prvaka regionalne lige ICEHL odločali v zadnji, sedmi tekmi v petek. Današnjo šesto je v gosteh dobil KAC s 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) in izid v zmagah izenačil na 3:3. Jan Muršak je Celovčanom pomagal do pomembne zmage, s katero so ostali v boju za prvaka, z dvema asistencama.

Salzburg je prejšnji teden naredil preobrat, saj je po zaostanku z 1:2 v zmagah dobil tekmi v petek in nedeljo, obe po podaljšku. S tem je imel priložnost, da danes na domačem ledu potrdi naslov. A Celovčani so se vrnili, najboljša ekipa rednega dela je slavila prepričljivo in izsilila odločilno sedmo tekmo na svojem ledu.

Salzburg v finalu regionalne lige lovi deveti naslov prvaka in tretjega zaporednega, medtem ko je bil KAC od sezone 2006/07, ko obstaja razširjeno tekmovanje, prvak štirikrat. Nazadnje je slavil v sezoni 2020/21.

Jan Muršak je na gostovanju v Salzburgu prispeval dve asistenci. Foto: www.alesfevzer.com

Celovec, katerega člana sta tudi slovenska napadalca Jan Muršak in Luka Gomboc, je redni del končal na prvem mestu, Salzburg je bil tretji.

Celovčani so v četrtfinalu najprej s 4:2 v zmagah izločili Pioneers Vorarlberg, v polfinalu pa s 4:0 odpravili Pustertal. Pot Salzburžanov do finala je bila daljša. Najprej so s 4:1 izločili Linz, v polfinalu z Bolzanom pa je o potniku v finale odločala sedma tekma, ki so jo rdeči biki dobili v podaljšku.

Kluba sta se v rednem delu sezone srečala štirikrat, trikrat je zmagal branilec lovorike Salzburg. Prvak bo znan 19. aprila.

Liga Ice, finale, šesta tekma:

Torek, 16. april:

Liga Ice, finale, izid v zmagah: Celovec (1) – Red Bull Salzburg (3) /2:3/ // Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage.

() V oklepaju je uvrstitev moštva po rednem delu sezone.

Preberite še: