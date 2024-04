Pri HK SŽ Olimpija so uradno potrdili, da ameriški branilec Charlie Dodero prihodnjo sezono ne bo več nosil zeleno-belega dresa.

Ljubljanski klub in Charlie Dodero gresta vsak svojo pot. Ameriški branilec se je zmajem pridružil sredi novembra in jim na 25 tekmah rednega dela IceHL pomagal tudi s sedmimi zadetki in 13 asistencami ter bil povprečno drugi po točkah v zeleno-belem dresu. V boju za četrtfinale je na treh tekmah dodal še dve asistenci.

Na novinarski konferenci tudi novi podpredsednik

Olimpija bo na novinarski konferenci čez dober teden predstavila novosti v klubu, ki se obetajo z novo sezono, ter spregovorila o sestavi ekipe in pripravi nanjo. Med govorniki bo tudi novi podpredsednik kluba Alexandre Lefebvre.

"V tem trenutku še ne moremo razkrivati vseh podrobnosti, smo pa veseli, da se je naši vodstveni strukturi pridružil Alexandre Lefebvre, ki nam bo s svojimi izkušnjami, povezavami in znanjem pomagal klub dvigniti na višjo raven," je prihod novega obraza za 24ur.com komentiral predsednik kluba Miha Butara. Po poročanju omenjenega medija naj bi kanadski mecen z denarnim vložkom klub poskušal pomagati dvigniti na še višjo raven, šlo pa naj bi za večletni projekt. Podrobnosti bodo predstavili v petek, 26. aprila.