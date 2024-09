Bavarski ritmi v Tivoliju. Bo Olimpija nadaljevala zmagoviti niz?

Pred hokejsko Olimpijo je nova domača tekma ICEHL. Potem ko je zmajem v petek po hudem boju le uspelo streti odpor Asiaga (2:1), bodo danes gostili Pustertal. Klub, ki jim je v zadnji sezoni v dodatnih bojih za končnico preprečil preboj v četrtfinale. Nova ljubljanska branilca Arvin Atwal in Wyatt Ege bosta še posebej motivirana, saj sta v zadnjem tekmovalnem obdobju igrala za goste.

"Za tiste fante, ki so bili lani del te slačilnice, bo to revanša, mini derbi. Njihova pričakovanja pred vsako sezono so zelo visoka. Glede na to, da so imeli malo slabši start, bodo prišli sem lačni zmage. Vsak se želi dokazati v tej ligi, ki je zelo izenačena, kjerkoli igraš, želiš točke, zmage. Treba bo biti pravi, osredotočen in igrati svojo igro vseh 60 minut," je o tekmecu pred dvojnim domačim sporedom dejal pomočnik glavnega trenerja Upija Karhule Andrej Tavželj.

Petkova zmaga nad Asiagom je imela grenak priokus, saj je srečanje po nerodnem padcu predčasno končal kanadski napadalec Kale Kerbashian.

Ljubljanska zasedba ima po treh tekmah tri zmage in je eno od treh neporaženih moštev. Na drugi strani so Južni Tirolci pri dveh porazih in zmagi, za prve točke so v petek s 4:1 premagali Innsbruck.

V ljubljanskem klubu obljubljajo, da bo danes zadišalo po Bavarski, saj se obeta "Oktoberfest", tako da bodo navijačem, starejšim od 18 let, podarili eno pivo.

Debi Mavra in Ograjenška pri Tičarju

Ken Ograjenšek bo debitiral za Linz, in to v Gradcu, od katerega se je pred kratkim poslovil po osmih sezonah igranja. Foto: www.alesfevzer.com Ob Olimpiji je neporažen še Gradec Roka Tičarja, ki je pri maksimalnih devetih točkah. Graški panterji gostijo Linz, ki se je okrepil s slovenskima napadalcema Luko Mavrom in še lani članom Gradca Kenom Ograjenškom.

Prvak Salzburg bo doma pričakal madžarski Fehervar AV19 Anžeta Kuralta, ki je na zadnji tekmi s 4:0 odpravil Celovec, katerega člana sta Jan Muršak in Luka Gomboc. Celovčane čaka koroški derbi z Beljakom.

Dunaj gosti stoodstotni Bolzano, Innsbruck pa Asiago.

ICEHL, 29. september

Lestvica

