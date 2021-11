Upa, da bodo ob igralcu več spet "pravi"

Hokejisti vodilnega kluba lige ICEHL HK SŽ Olimpija bodo ob 19.45 še drugič to sezono gostili Red Bull Salzburg, ki so ga na prvem medsebojnem srečanju tesno premagali. V skladu z vladnim odlokom si bo obračun v dvorani Tivoli lahko ogledalo dva tisoč gledalcev.

Ljubljančani so se po premoru, namenjenem reprezentanci, v tekmovalni ritem ICEHL vrnili v torek na gostovanju v Znojmu, kjer so pred zadnjo tretjino zaostajali z 0:2, na koncu pa slavili s 5:3. Tokrat bodo na domačem ledu pričakali klub, ki vselej kotira visoko. V Tivoli prihaja Red Bull Salzburg. Ekipi sta se v tej sezoni enkrat že srečali, in sicer pred dobrim mesecem, ko je bilo v Ljubljani zelo tesno. Edini zadetek na tekmi je deset minut pred koncem ob igralcu več dosegel Gregor Koblar.

Mitja Šivic upa, da bo igra z igralcem več stekla bolje. Foto: Morgan Kristan/Sportida "Pričakujem zelo dobro tekmo s hudim tempom. Srečali se bosta dve ekipi, ki poskušata igrati 'pravilno'. Salzburg prihaja s polno zasedbo, izgubili so v ligi prvakov, tako da bodo imeli zagotovo še nekaj dodatnega zagona. Pričakujem, da bomo z njimi lahko drsali in da bomo dobri v dvobojih. Želim si, da bi 'razliko delala' naša ekipa z igralcem več, in to ne samo z goli, ter da bomo, ko bomo imeli power-play, našli 'momentum', saj v tem v zadnjem času nismo bili preveč uspešni," pred večernim srečanjem, ki se bo začelo ob 19.45, razmišlja trener zeleno-belih Mitja Šivic.

V torek prihaja večni tekmec

Olimpija bo po večerni tekmi naslednji obračun razširjenega avstrijskega prvenstva igrala šele prihodnji petek v Linzu, še pred tem pa bo v torek ob 19.45 v okviru državnega prvenstva gostila večnega tekmeca z Jesenic. Zmaji so prvi derbi za DP izgubili.

Kako se bo na poraz z Linzem odzvala Alba? Foto: Guliverimage

Na Tirolskem obračun drugega in tretjega

Najbližji zasledovalec Olimpije Fehervar (Anže Kuralt), ki je v torek izgubil z Linzem, gostuje pri tretjem Innsbrucku. V Linzu, za katerega igra Blaž Gregorc, bo gostoval Celovec Roka Tičarja, predvideno pa je, da za Korošce zaigra tudi Andrej Tavželj.

Gradec gosti Dunaj, ki je pred premorom nanizal šest zmag. Bo tudi sedmo? Pustertal pričakuje Bolzano, Znojmo pa Dornbirn.

Liga ICEHL, 19. krog Petek, 19. november

19.45 HK SŽ Olimpija - Red Bull Salzburg

Graz 99ers (Ken Ograjenšek, Adis Alagić) - Vienna Capitals

Black Wings Linz (Blaž Gregorc) - EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj)

Innsbruck - Fehervar AV19 (Anže Kuralt)

Val Pusteria - Bolzano

Znojmo - Dornbirn