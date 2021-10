Olimpija še do enajste zmage, pete zapored, drama na Predarlskem

Hokejisti vodilnega moštva lige ICEHL HK SŽ Olimpija so v petek v Tivoliju pričakali Linz in zmagoviti niz podaljšali na število pet tekem. Za zmaje, ki so slavili s 3:0, je bila to že enajsta zmaga v ligi ICEHL. Na Predarlskem sta se merila Dornbirn in iClinic Bratislava, tekma pa je bila prekinjena po prvi tretjini.

Hokejisti Olimpije, vodilna ekipa lige, nadaljuje serijo zmag v ligi ICEHL. Proti Linzu so zabeležili svojo 11. in peto zaporedno, s katero so še povečali prednost pred najbližjim zasledovalcem, madžarskim Fehervarjem. Ta zdaj znaša kar osem točk.

Linz tokrat praznih rok

Ljubljančani so se z Linzem pomerili že tretjič v sezoni. Na prvi tekmi v Tivoliju so zmagali s 6:3, v Linzu, ki je sicer pri repu prvenstvene razpredelnice, pa zabeležili enega od svojih treh porazov, izgubili so po podaljšku. Jasno je bilo, da znajo biti Avstrijci kljub stanju na lestvici nevarni, kar so tudi dokazali. Prvi dve tretjini so bili dokaj enakovredni tekmeci, s precej sreče držali neodločen izid do začetka zadnje, na koncu pa Ljubljano vendarle zapustili praznih rok.

Olimpija je imela v prvi tretjini rahlo terensko premoč, obe ekipi sta imeli nekaj priložnosti, bližje zadetku pa so bili Ljubljančani. Ob prvi in tudi edini številčni premoči na ledu v tem delu je Žan Jezovšek v peti minuti zadel vratnico, okvir vrat pa je gostiteljem preprečil veselje tudi v 12. minuti, ko je plošček po strelu Nika Simšiča zadel prečko.

V zadnji tretjini se je zmajem odprlo

Smola Ljubljančanov ni zapustila tudi na začetku druge tretjine, ko je Avstrijce še tretjič rešil okvir gola. Simšič je v 28. minuti zapravil še eno lepo priložnost, znašel se je sam pred vratarjem Thomasom Hönecklom, a streljal v njega. V 36. minuti je v času hudega pritiska gostov, ki so imeli četrtič igralca več, sam pred vratarja tekmecev pridrsal še Miha Logar, tudi njemu ni uspelo zatresti mrežo. Le nekaj trenutkov zatem so imeli dve priložnosti ob igralcu manj na ledu Avstrijci, a je obakrat odlično posredoval ljubljanski vratar Žan Us.

Foto: HKO/Sportida

V uvodu zadnje tretjine pa so zeleno-beli vendarle prišli do vodstva. Simšič je po podaji Kristjana Čepona zadrsal v tekmečevo tretjino, močno streljal, plošček pa je končal za hrbtom avstrijskega vratarja. Kmalu zatem si je zaradi nevarnega naleta ob ogradi kazen 2+2 minuti prislužil Žan Jezovšek, toda ljubljanska obramba je še enkrat več preživela težke trenutke.

Za nagrado je po nekaj zapravljenih priložnostih prišla do drugega zadetka, ko je številčno prednost na ledu z natančnim strelom izkoristil Guillaume Leclerc, to pa še ni bilo vse, končni izid je po lepem samostojnem prodoru postavil Žiga Pance.

Drama na Predarlskem

Prava drama pa se je odvila na Predarlskem na tekmi med Dornbirnom in Bratislavo. Ob koncu prve tretjine se je sam od sebe zgrudil napadalec Slovakov Boris Sádecký, odpeljali so ga v bolnišnico, dvoboja niso odigral do konca. Po tekmi so iz njegovega kluba sporočili, da je nesrečni hokejist v stzabilnem stanju v intenzivni negi.

Pa legionarji?

Rok Tičar je je s Celovcem izgubil na domačem ledu proti Innsbrucku. Podal je pri prvem golu Celovca, sam pa enkrat ustrelil na vrata Innsbrucka. Aljaž Predan je s Salzburgom premagal Pustertal, njegova statistika pa je ostala prazna. Ken Ograjenšek je bil podajalec pri drugem in šestem golu Gradca, dvakrat je tudi sam streljal na vrata Beljaka. Ta je sicer zmagal z 9:7. Anže Kuralt je bil podajalec pri prvem golu Fehervarja, sam je enkrat streljal na vrata Bolzana. Madžarska ekipa je bila poražena z 2:3.

Liga ICEHL, 14. krog Petek, 29. oktober

HK SŽ Olimpija : Steinbach Wings Linz 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Simšič 41. (Čepon), Leclerc 52. (PP1), Pance 57. (PP1, Piche) EC KAC : Innsbruck 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Red Bull Salzburg : Val Pusteria 2:1 (0:1, 0:0, 10:0, 1:0) – po podaljšku VSV Beljak : Graz 99ers 9:7 (1:1, 5:3, 3:3). Bolzano : Fehervar AV 3:2 (0:1, 0:0, 3:1) Dornbirn : iClinic Bratislava - tekma prekinjena po prvi tretjini pri izidu 1:0 Vienna Capitals : Orli Znojmo 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)