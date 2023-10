Olimpija pri edini neporaženi ekipi sezone, težave na Dunaju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo po visokem petkovem domačem porazu (1:7) gostovali pri Pustertalu, ki je v tej sezoni še edini neporažen. Ljubljančani v tem tekmovalnem obdobju v gosteh še niso izgubili. Bodo nadaljevali odličen gostujoči niz? Dvoboj med Dunajem in branilcem naslova Salzburgom je bil po prvi tretjini ob vodstvu rdečih bikov z 2:0 odpovedan, saj so odkrili puščanje hladilne tekočine. Tehničnih težav jim ni uspelo odpraviti, tako da so tekmo odpovedali. Pionners Vorarlberg, ki je v petek visoko odpravil Olimpijo, je s 3:1 slavil v Gradcu.