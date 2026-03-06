Dunaj in Beljak si lahko priigrata četrtfinale

Na sporedu sta drugi tekmi pre-playoffa, na katerih si Dunaj in Beljak z zmagama že lahko zagotovita četrtfinalni vstopnici.

Prvih šest ekip rednega dela (Graz99ers, KAC, Salzburg, Bolzano, Pustertal in Olimpija) si je že zagotovilo četrtfinale, moštva, ki so redni del končala med sedmim in desetim mestom (Vienna Capitals, VSV Beljak, Black Wings Linz in Fehervar AV19), pa se v dodatnih bojih na dve zmagi merijo za preostali četrtfinalni vstopnici.

Kdo bo napredoval v končnico, bo jasno najpozneje v nedeljo, ko bodo znani tudi pari četrtfinala. Najboljše tri ekipe (Graz, KAC in Salzburg) si bodo takrat same izbrale tekmeca za četrtfinale. Ta se bo začel 10. marca, igrali bodo na štiri zmage. Olimpija bo prvo domačo tekmo igrala v četrtek, 12. marca.

ICEHL, 6. marec, drugi tekmi:

Preberite še: