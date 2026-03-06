Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Petek,
6. 3. 2026,
19.38

Petek, 6. 3. 2026, 19.38

Liga ICE, pre-playoff, drugi tekmi

Dunaj in Beljak si lahko priigrata četrtfinale

Pe. M.

Se bo Beljak zvečer uvrstil v četrtfinale?

Se bo Beljak zvečer uvrstil v četrtfinale?

Foto: VSV/STEFAN

Na sporedu sta drugi tekmi pre-playoffa, na katerih si Dunaj in Beljak z zmagama že lahko zagotovita četrtfinalni vstopnici.

Vienna Capitals
Sportal Dunajčani boj za četrtfinale začeli s suvereno zmago, Beljak do zmage v podaljšku

Prvih šest ekip rednega dela (Graz99ers, KAC, Salzburg, Bolzano, Pustertal in Olimpija) si je že zagotovilo četrtfinale, moštva, ki so redni del končala med sedmim in desetim mestom (Vienna Capitals, VSV Beljak, Black Wings Linz in Fehervar AV19), pa se v dodatnih bojih na dve zmagi merijo za preostali četrtfinalni vstopnici.

Kdo bo napredoval v končnico, bo jasno najpozneje v nedeljo, ko bodo znani tudi pari četrtfinala. Najboljše tri ekipe (Graz, KAC in Salzburg) si bodo takrat same izbrale tekmeca za četrtfinale. Ta se bo začel 10. marca, igrali bodo na štiri zmage. Olimpija bo prvo domačo tekmo igrala v četrtek, 12. marca.

ICEHL, 6. marec, drugi tekmi:

