Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
7. 12. 2025,
15.09

Liga ICE, 7. december

Olimpija pred premorom še pri neugodnih Tirolcih

Avtor:
Pe. M.

Liga ICE: HK Olimpija - Innsbruck, Hala Tivoli | Olimpija gostuje v Innsbrucku. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija gostuje v Innsbrucku.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija bodo ob 17.30 gostovali pri zanje neugodnemu Innsbrucku, ki je zmaje na zadnjih dveh medsebojnih tekmah v Tivoliju obakrat premagal v podaljšku. Prvo medsebojno srečanje sezone pa je z 9:3 pripadlo Ljubljančanom. Po večerni tekmi liga za dober teden zapira vrata, saj bo teden namenjen reprezentanci in prvenstvu do 20 let.

Sportal Olimpija še tretjič v sezoni premagala Beljak, Drozg debitiral s podajo #video

ICEHL, 6. in 7. december:

Lestvica:

