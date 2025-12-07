Olimpija pred premorom še pri neugodnih Tirolcih

Hokejisti HK Olimpija bodo ob 17.30 gostovali pri zanje neugodnemu Innsbrucku, ki je zmaje na zadnjih dveh medsebojnih tekmah v Tivoliju obakrat premagal v podaljšku. Prvo medsebojno srečanje sezone pa je z 9:3 pripadlo Ljubljančanom. Po večerni tekmi liga za dober teden zapira vrata, saj bo teden namenjen reprezentanci in prvenstvu do 20 let.