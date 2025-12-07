Nedelja, 7. 12. 2025, 15.09
58 minut
Liga ICE, 7. december
Olimpija pred premorom še pri neugodnih Tirolcih
Hokejisti HK Olimpija bodo ob 17.30 gostovali pri zanje neugodnemu Innsbrucku, ki je zmaje na zadnjih dveh medsebojnih tekmah v Tivoliju obakrat premagal v podaljšku. Prvo medsebojno srečanje sezone pa je z 9:3 pripadlo Ljubljančanom. Po večerni tekmi liga za dober teden zapira vrata, saj bo teden namenjen reprezentanci in prvenstvu do 20 let.
